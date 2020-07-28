【新冠肺炎】醫管局籲在家等候患者毋須心急：若非嚴重病徵患者切勿到急症室

▲ 醫管局總行政經理張子峯籲在家等候患者不需心急，亦不要衝到急症室。（資料圖片）

本港第三波疫情嚴峻，每日增加數過百宗確診個案，公立醫院床位緊張。醫管局總行政經理（聯網運作）張子峯今日（28日）於電台節目《千禧年代》中表示現時病床使用量等於以往數月加起來的總數，加上每一個確診個案亦有牽連到一至兩位疑似個案，該些個案會到不同醫療設施求診，因此隔離設施需要應付以上初步確診的情況。現時內科已經達八成多使用量，十分飽和。

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張子峯續表示，今輪疫情與3、4月時有明顯分別，因今次患者主要涉及不少院舍及長者，他們的情況一般較嚴重，住院時間亦較長，加上今輪疫情牽涉不少群組，令當局除了要照顧確診者，亦要照顧與他們接觸的疑似個案，令醫療體系緊張。此外，是次疫情亦有不少家庭群組，為照顧小孩子，當局亦會盡量安排他們入住同一個隔離病房，這些都需要時間調配。

對於有確診者表示，要等數天才獲安排入院。張子峯指當局已在「密密手做」，並優先安排年紀較大、長期病患及病情較嚴重的患者先入院。他呼籲有病變的人士應該盡快通知衞生署，並指確診患者應長期開啟手提電話，因有不少個案是衞生署同事未能尋到確診者，使有關病床被空著留起待用，將浪費資源和時間。張子峯表示若非嚴重病徵患者切勿到急症室，因急症室現時亦是高危地區，又籲在家等候患者不必心急，

重症會先被處理，（到急症室）未必可以令你更快獲處理，希望大家有耐性，一有消息將會盡快通知。

他提到當局會安排醫護人員主力負責照顧確診患者，現時非緊急住院服務已減到5成，專科門診亦有兩、三成病人需要延期複診。

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責任編輯：郭家穎