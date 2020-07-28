【新冠肺炎】消息：本港今日新增約110宗確診個案 　連續7日確診過百

▲ 消息指，本港今日新增約100至110宗確診個案。

本港新冠肺炎疫情持續惡化，昨日（27日），錄得145宗確診個案，再創單日新高，更是連續第6日確診破百。本地個案高佔142宗，源頭不明個案佔59宗，另有60多宗初步確診，有逾100位確診者仍等候入院。

消息指，本港今日新增約100至110宗確診個案，同時涉及多個感染群組，連續７日的確診個案超過百宗。

第三波疫情未止，有報導指理工大學透過基因排序，發現本港目前疫情爆發很可能與輸入個案有關。多名專家早前已質疑其中一個源頭來自獲豁免檢疫人士。食物及衞生局局長陳肇始今日（28日）在電台節目中承認，第三波疫情感染源頭來自豁免檢疫人士的說法有實證支持，會嚴肅跟進。

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而昨日單日錄得4宗新冠肺炎死亡個案。其中一名死者為88歲男病人，是慈雲山港泰護老中心一名確診67歲女院友的丈夫，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君提到，該名丈夫生前每日「隔著玻璃門」探望妻子，詳情即看：【新冠肺炎】港泰護老院67歲愛妻確診 88歲伯伯每日隔玻璃門探妻染疫亡

另外，衞生防護中心昨日指，由於近日確診個案急增，進行流行病學調查及接觸者追蹤的工作所需時間或會較長。因應不少個案均涉及在職人士，衞生防護中心呼籲僱主如接獲僱員通知初步對2019冠狀病毒病檢測呈陽性或已確診2019冠狀病毒病，僱主在中心正式通知相關確診個案前，應盡快及在可行情況下安排所有員工在家工作，並暫時關閉工作地點以進行徹底清潔和消毒。

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僱主亦可備存值勤員工的名單和聯絡資料，以便中心盡快進行接觸者追蹤的工作。另一方面，鑑於近日確診個案急增及流行病學調查需時較長，為避免未能在當日新聞稿的附件提供準確資料，由昨日開始，會簡化個案的流行病學關連備註，涉及十宗確診個案或以上的大型群組和個案編號可參閱專題網頁的「2019冠狀病毒病的本地最新情況」。

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記者：伍瑋瑋