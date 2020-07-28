【食肆寒冬】古天樂旗下酒家疫情下再休業 良心老闆古仔：員工健康比生意重要

▲ 古天樂旗下酒家在疫情下再度休業。

本港爆發第3波新冠肺炎疫情，確診人數屢破新高，政府昨日（27日）公布新一輪「加辣」防疫措施，其中進一步禁止食肆午市堂食，暫為期7日，即全港食肆連同晚市皆不設堂食，不少藝人都有投資飲食業，在疫情期生意額大受竹衝擊。

一向被封「影視大亨」的古天樂，旗下酒樓亦已暫時休業，希望捱過疫情。

近日本港疫情再起，政府限聚令再度收緊，當中食肆未來7日全日禁止堂食，定對全港食肆帶來不少衝擊，娛圈不少藝人都有投資食店，日前何超蓮已表示其牛肉麵店疫情期間虧損200萬，最後無奈結束旺角雅蘭中心分店。

▲ 不少娛圈中人喜歡到古天樂的食肆捧場。（facebook圖片）

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而作為演藝人協會會長的古天樂，除投資電影外，同時也有飲食生意，古仔曾在2015年投資千萬入股食店進軍飲食業，成功收購銅鑼灣摩頓台的名廚酒家，之後亦成為不少明星客捧場的食肆。

可是由今年起疫情蔓延香港，古天樂早前已坦承生意受到影響，在2月時已曾暫停營業，至3月後才重開。

然而近日疫情第三波再現，較早前政府已禁止食店晚市營業，古天樂向傳媒表示，明白疫情爆發，加上晚市已不能堂食，上周已批準員工黃昏6點前放工。

▲ 古天樂一向出錢出力助業界基層。

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後來古仔有感員工坐交通工具也有感染風險，故索性暫停休業，而至今食肆再禁午市，古天樂便決定繼續休業多一星期，再待觀察疫情進展，好老闆古仔更指：員工健康重要過生意。

古仔關心業界出錢出力

事實早在今年初疫情首輪爆發時，古天樂已向旗下酒樓股東表示，要求酒樓不可裁員，並要給員工放有薪假期。

而古天樂本身的影視製作公司，亦有數百名員工，重人情味的古仔，亦安排員工在家工作，並盡量不會裁員，古仔明白在現時經濟氣氛下，他亦希望盡力保住員工飯碗。

▲ 早前黃夏蕙等多位藝人收到演藝人協會的抗疫資助。（取自Facebook）

一向樂善好施的古仔，疫情下便曾購到二萬個口罩以助有需要藝人解困，另外演藝人協會又舉行網上籌款演出，並籌拍演藝界賑災電影。

早前古仔又向協會的演藝界會員，派發每人9000元的抗疫基金，望演藝員捱過困境。