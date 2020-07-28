【新冠肺炎】當局向慈正邨居民派樣本瓶　另有市民凌晨1時起已到普通科門診排隊取瓶

▲ 民政事務總署與東華三院合作，今日（28日）起為慈正邨居民安排免費新型肺炎病毒檢測。（陳國峰攝）

本港第三波疫情嚴峻，其中慈雲山更現多個感染群組，以使該區新增大量確診個案。民政事務總署與東華三院合作，今日（28日）起為慈正邨及毗鄰公共屋邨居民安排免費新型肺炎病毒檢測。今早8時起，職員到慈正邨正和樓及正泰樓派發檢測樣本瓶，現場約有10多名居民排隊領取。

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▲ 民政處職員在慈正邨正和樓派發深喉唾液樣本樽。（陳國峰攝）

▲ 居民到場領取深喉唾液樣本樽。（陳國峰攝）

此外，為減低社區傳播的風險，政府昨日（27日）起為較高感染風險及輕微不適的市民，提供免費新冠病毒病檢測服務。市民可前往醫管局指定的22間普通門診診所取樣本瓶，東九龍普通科門診診所門外七時前排滿領取深喉唾液樣本樽人士，有排隊人士從凌晨1時已到場等侯，6時30分到場的第111位市民已經未能進入。門診職員從早上7時23分開始派發樣本 ，7時30分已派完110包樣本收集包。

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▲ 市民可前往醫管局指定的22間普通門診診所取樣本瓶，並在指定時間內提交。（陳國峰攝）

▲ 東九龍普通科門診診所門外於早上7時，已排滿領取深喉唾液樣本樽人士。（陳國峰攝）

當局發言人亦呼籲在疫情期間，應避免不必要的聚集。為加強防疫及保障市民，到診所領取樣本包或遞交樣本的市民應自行帶備口罩及戴上，並時刻保持社交距離。若診所出現過多群眾聚集的情況，該診所職員會勸喻於排隊位置較後的市民離開，並在其他日子或診所領取樣本收集包，請市民諒解及配合安排。

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記者：郭家穎、陳國峰