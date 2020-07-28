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【禁堂食】地盤及修路工人、寬頻推銷員何處用膳？　政府再呼籲：公園食飯可以坐開些

社會 11:10 2020/07/28

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

有不少長者在公園拿起飯盒吃熱食。（林宇翔攝）

本港昨日新增145宗新冠肺炎確診病例，連續第6日破百宗。政府宣布再收緊防疫措施，包括明日（29日）起食肆全面禁堂食、限聚令收緊至2人，戴口罩令亦擴至室外公眾地方，吸煙及運動都不獲豁免。

【新冠肺炎】有確診者參加40人船河派對後染疫　海港及富臨食肆群組再有人染疫

政府在明日（29日）起食肆全面禁堂食、限聚令收緊至2人。 (林宇翔攝)

不過「禁堂食」措施一出，不少市民不禁問，如果是外勤人員應如何處理？特別是需要論更、沒有固定工作間的外勤人員，包括修路工人、地盤工人等，既無固定工作間，昨日記者會上，有記者問政務司司長張建宗，有關取消食肆全日堂食的措施，有關打工仔應何處用膳？張建宗建議他們可以在寫字樓用膳:

寫字樓食吖，而家好多同事都喺買飯盒返寫字樓食飯，你話郊野公園得唔得呢？嗰啲沒有限制佢。

【新冠肺炎】政府宣布全日禁堂食限聚令收緊至兩人　周三凌晨起生效為期7天

政府指市民如在公園用膳，應該要分開坐。（林宇翔攝）

何處用膳今日再引起熱議，食物及衞生局局長陳肇始今日出席電台節目時，亦被問到有關措施或令打工人沒有地方食飯，陳肇始指，明白新一輪抗疫措施中的禁堂食令為市民帶來不便，但期望市民理解現時疫情嚴峻，希望市民「一起咬緊牙關度過」：

我想如果大家沒地方，如果又要去公園的話，公園我們沒關閉，這樣的話大家就坐開一點，我想這也是一個辦法。

她表示現時發現一些聚集，屬於正常的社交生活，明白市民都需要有此社交活動，不過在此段非常時期，希望大家可以忍耐一點。

【新冠肺炎】周三起強制市民室外戴口罩　為期7日至8月4日

晚市禁堂食後，不少上班一族只可在路邊「醫肚」。（林宇翔攝）

陳肇始指有關措施要7至14日才看到成效，而從確診患者的病發日期及病毒的繁殖率來看，專家的觀察認為確診數字已經見頂，期望透過今輪收緊防疫措施，可令疫情平穩，再將疫情壓下。

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記者：伍瑋瑋

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