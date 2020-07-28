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【BB大晒】周勵淇接受黎姿挑戰首度公開孕照　Niki回顧懷孕期：充滿未知數但非常期侍

娛樂 11:48 2020/07/28

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

新手周勵淇抒發當媽媽感受。

在今年5月「升呢」為人母的周勵淇（Niki）接受黎珈而（原名：黎姿）「#womenempowerment 」挑戰，上載展示女性力量的照片。周勵淇選擇了在今日（7月28日）早上，於個人社交平台上載孕照。

相對其他當上媽媽的藝人，周勵淇比較低調，一直沒有「開心share」BB照片，甚至當日懷孕照也沒公開。所以今次是周勵淇首度貼出孕照，Niki並分享懷孕時的感受。

【BB大晒】40歲周勵淇一索得男　丈夫來港陪妻剖腹迎6磅重B　

周勵淇首度貼出孕照。（周勵淇IG圖片）

周勵淇首貼孕照

一索得男的周勵淇回顧佗B經歷，認為懷孕是一個很奇妙的過程。Niki於社交平台貼出孕照並寫：

懷孕是一個很奇妙的過程
充滿了未知數但又非常期侍
小生命在肚子裏一天一天長大
你會有無窮無盡的力量去保護他
你會學懂堅強和獨立
可能這就是女人的天性
大家加油
一起努力
“Challenge accepted “ @gigilai_official
#womensupportingwomen
#bestrong
#loveeachother
#pregnant
#Beautifulwoman
#Powerofloveu

【BB大晒】鄭秀文蔡卓妍探Niki初生兒　周勵淇抱B現身體會為母偉大

周勵淇於2018年嫁給內地演員傅浤鳴。（周勵淇IG圖片）

周勵淇專心湊B

周勵淇於2018年宣布與內地演員傅浤鳴結婚，並於今年5月誕下兒子。

初生兒子據知鼻子高高，遺傳了父親傅浤鳴的優良基因。而Niki產後餵哺母乳，家中安心坐月，並有陪月員悉心照顧。

據悉丈夫傅浤鳴本於內地拍劇，但為陪伴太太，一早已來港並留家接受隔離，為的就是在太太身邊陪伴，一起迎接新生命。

另外，Niki又得到名模姊妹周汶錡常到家中探望，照顧妹妹身體及傳授育兒心得。 

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