【育兒心得】父母是子女的一面鏡子 是孩子建立自我形象的最堅實基礎

▲ 父母是子女的鏡子。

晨早起床，刷牙洗面，第一時間望望鏡子裏的自己，想知道今天自己面貌如何。換了衫，又立即走到鏡子前面看看。這是自然反應吧，但我也知道有些人最討厭望鏡子，因他們討厭自己。

從小到大，我們是怎樣認識自己的呢？父母是我們最大的一面鏡子，不知不覺的成了建立自我形象的最堅實基礎。父母的肯定不僅是在言語上的，他們每一個反應都述說着對我們的看法。

曾聽過一個說法：父母與子女關係好不好，講的是緣份，所謂有父子緣、母女緣等，其實說得也不錯。但我理解的角度，不是前世今生，而是性格的相近。性格有很大程度是天生的，父母左右不了。一般而言，活潑好動的孩子多惹人喜愛，而沉默寡言的多惹人批評，但父母本身的性格，也會決定孩子得到的反應。

比如是一個外向的母親，對外向的姐姐特別喜愛，有很多讚賞，但對內向的妹妹卻特別擔心，怕她不夠主動、表現不夠突出，提醒變成指摘，很想妹妹也變成姐姐那樣。可以想像，妹妹每天「照鏡」，在媽媽眼中看到的，是有問題、處處不及別人的自己。長大了的妹妹常因與人比較而不開心、很在意別人怎樣看自己，這很大程度也是源於此。

相反，若母親是內向的，她對妹妹的反應可能很不一樣，因她比較能明白妹妹的反應和喜好，能從欣賞的角度看，而妹妹也會更懂得欣賞自己。但前提是這母親也有健康的自我形象、懂得欣賞自己，否則後果可以更糟糕，對妹妹的指摘、擔憂更甚，更想她改變而不要重蹈自己不被人接納的覆轍，把這討厭自己的問題一代一代地再傳下去。

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