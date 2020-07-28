【殺手】高海寧演內地劇怒摑小三爆發演技　高Ling大方回應抨擊盡展氣度

▲ 高海寧在內地劇集《三十而已》的演出獲讚。

藝人高海寧近日頻頻有劇推出，在兩線劇集《迷網》及《殺手》都有演出，並在即將播映的新劇《反黑路人甲》都有份參演。除香港劇集外，內地熱播劇《三十而已》亦有高海寧的身影。

首次在內地拍劇，高海寧雖只有9場戲，但怒摑小三的戲分就獲網民讚演得好。

▲ 高海寧首次演出內地劇集《三十而已》。（微博圖片）

高海寧大方回應網民抨擊

高海寧（高Ling）早前為內地劇集《三十而已》客串兩天，共拍9場戲，飾演馬志威的未婚妻。在她得悉男朋友背她出軌江疏影時，她特意到小三工作的地點，怒摑女方。

高Ling的一巴打得非常兇狠，令觀眾看得投入。不過，卻有江疏影的粉絲疑入戲太深，在微博上質問高海寧「就你也配扇江疏影耳光？」

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▲ 內地女星江疏影的粉絲在微博上抨擊高海寧。（微博圖片）

但高Ling就非常大方回應：「我剛開始真不敢，是疏影姐給的膽子，叫我真真地打，她非常專業！很開心可以跟她學習！」獲網民讚態度好，氣量大。

江疏影亦回覆指：「打的真真的好，海寧真真的棒」二人用真打的方式演戲，獲網民大讚專業。

▲ 高海寧在兩線劇集均有演出。（《殺手》劇照）

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雖然有網民質疑高Ling的演出，不過她短短的演出也獲觀眾不少讚普通話說得標準，而且追求真實的演出演得非常好。

出道12年上位有望

高海寧出身於內地南京，13歲時與家人來港定居，住在女人街的天台屋。

她於2008年經選港姐入行，戲路角色多以性感賣弄身材為主。入行初時曾經歷入不敷支的日子，令她反思是否不適合此行，幸好有家人的支持令她努力不放棄。

▲ 高海寧《迷網》同樣演被背叛的角色。（《迷網》劇照）

捱足十多年的高Ling，去年更在大熱劇《金宵大廈》演一名虎媽，演技獲大讚有進步。今年，高Ling接連有3套劇推出，曝光率極高，捱了十多年終以實力上位成功。