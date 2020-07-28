【新冠肺炎】何栢良：本港疫情失控將危害國家安全　做好防疫措施可如期舉行立法會選舉

▲ 何栢良擔心本港疫情失控，將病毒透過跨境人士帶回內地，變相是「危害國家安全」。（資料圖片）

本港第三波疫情嚴峻，港大感染及傳染病中心總監何栢良指，對政府未有統計不同類別豁免檢疫人士的數目感到詫異，他又擔心本港疫情失控，將病毒透過跨境人士帶回內地，變相是「危害國家安全」，而早前確診的中港司機正正是警號。

何栢良今早（28日）在一個電台節目表示，政府應優先為多人數的豁免檢疫類別人士做病毒檢測，並引入違反規定的罰則，避免出現早前有船員感到不適而無向衞生署申報，或自行到私家醫院看醫生的情況。

他又指，本港目前硬件仍有不足，出現嚴重樽頸，例如為社區檢疫中心床位緊張，惟未見政府計劃徵用整間酒店作為檢疫設施；政府亦未有每日公布社區隔離中心的用量。他認為，政府再收緊防疫措施是「無可奈何、必需要做」，相信可以阻斷傳播鏈。

何栢良擔心，如果每日新增數百人，社區隔離中心包括鯉魚門度假村和仍未投入使用的亞博館，不足一星期就會爆滿，希望政府要預先準備，不要待確診人數大增才作考慮。他建議，可將現有條件較好的檢疫中心，改為社區隔離中心，接收病徵較輕的患者，並改以徵用合適條件的全間酒店用作檢疫中心。

對於有人倡押後立法會選舉，何栢良坦言，對此感到無奈，又認為疫情較嚴重的鄰近國家例如南韓、新加玻、日本，可如常進行選舉，相信本港做好防疫措施的話則問題不大。

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記者：陳子謙