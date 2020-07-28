【污染食水】無視疫情大潭水塘嬉水消暑　無品外國人身穿泳衣跳壩

▲ 一群外國人在大潭水塘跳壩。

新冠肺炎疫情持續，有市民假日會到郊外或海灘消暑散心。然而，最近有網民爆料，目睹一群外國人近日在本港食水主要來源之一的「大潭水塘」聚集，身穿泳衣一躍而下，更三五成群浸在水中，引來不少網民批評是污染食水。

有網民最近在Facebook群組「香港突發事故報料區」發帖，指上周六（25日）傍晚約六點半，有一群外國人在大潭水塘跳壩，眾人身穿泳衣，發帖者事後已報警處理。從網民分享片段可見，有一名人士在橋上一躍而下，而從遠景隱約可見，有數人浸在水中。

▲ 有外國人被拍到一躍而下。（影片截圖）

事件引來不少網民留言，有人批評他們的行為是污染食水：「咁無公德心，水塘邊可以著衫架！泳衣會污染啲水囉」、「市民不斷被逼飲污水」、「咁咪污染晒食水？如果有病毒咪大鑊？」、「染污水質，一等罪人！」也有人慨嘆：「無疫症都吾得啦」。

水務署於水塘及引水道等位置有豎立警告牌，提醒市民不應在山澗和水潭內嬉水。根據水務設施條例，任何人進入構成水務設施部分的水中或在其中浸洗或沖洗即屬犯罪。

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【TOPick【食用安全手冊】電子書直接下載鏈結】

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王俊賢