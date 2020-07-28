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【污染食水】無視疫情大潭水塘嬉水消暑　無品外國人身穿泳衣跳壩

健康 11:52 2020/07/28

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

一群外國人在大潭水塘跳壩。

新冠肺炎疫情持續，有市民假日會到郊外或海灘消暑散心。然而，最近有網民爆料，目睹一群外國人近日在本港食水主要來源之一的「大潭水塘」聚集，身穿泳衣一躍而下，更三五成群浸在水中，引來不少網民批評是污染食水。

有網民最近在Facebook群組「香港突發事故報料區」發帖，指上周六（25日）傍晚約六點半，有一群外國人在大潭水塘跳壩，眾人身穿泳衣，發帖者事後已報警處理。從網民分享片段可見，有一名人士在橋上一躍而下，而從遠景隱約可見，有數人浸在水中。

有外國人被拍到一躍而下。（影片截圖）

事件引來不少網民留言，有人批評他們的行為是污染食水：「咁無公德心，水塘邊可以著衫架！泳衣會污染啲水囉」、「市民不斷被逼飲污水」、「咁咪污染晒食水？如果有病毒咪大鑊？」、「染污水質，一等罪人！」也有人慨嘆：「無疫症都吾得啦」。

水務署於水塘及引水道等位置有豎立警告牌，提醒市民不應在山澗和水潭內嬉水。根據水務設施條例，任何人進入構成水務設施部分的水中或在其中浸洗或沖洗即屬犯罪。

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責任編輯：王俊賢

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