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【殺手】玩射擊競技DarkAngel完勝　龔嘉欣讚祥仔拍打戲沒怨言夠專業

娛樂 12:13 2020/07/28

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

龔嘉欣跟黎耀祥大家玩射擊遊戲。

於TVB劇集《殺手》裡飾演「閻武」的黎耀祥，跟「Dark Angel」龔嘉欣更有不少埋身肉搏戲份，而早前龔嘉欣跟祥仔參與競技射擊運動，大鬥槍法，戲外嘉欣繼續向這位前輩「挑機」。

祥仔與龔嘉欣於三個回合作比併，要鬥眼界、速度及專注力，首個回合，祥仔與龔嘉欣先要互射對方肖像，在比試之前，祥仔笑問：「嘉欣，你想我開槍打你那裡？」

嘉欣聞言即答道：「打我最大的地方……我對眼。」不過，祥仔似乎眼界麻麻，未有打中嘉欣的指定目標，相反龔嘉欣卻「Dark Angel」上身，槍槍打中祥仔肖像要害，完勝首回合。

二人玩射擊前，細心聽工作人員講解。

祥仔與嘉欣互笠高帽

之後經過兩輪比拼，龔嘉欣爆冷勝出，祥仔最終須接受大懲罰。

首次參與射擊運動，嘉欣跟祥仔大讚刺激、好玩，祥仔笑言：「揸起槍很有型，自己從來未試過這麼有型。」至於龔嘉欣自爆有遠視，她說：「沒有想過會贏，平時掟飛鏢不會中。」

提及於《殺手》裡首次合作，祥仔與嘉欣即互笠「高帽」，龔嘉欣表示：「如果在退休前，未跟祥哥合作到的話，絕對是遺憾。起初未認識祥哥，以為他很Cool，但合作過後發覺祥哥很照顧後輩。」

龔嘉欣跟黎耀祥於《殺手》合作。

嘉欣大家讚祥仔專業，某場戲拍到身水身汗、膝頭都腫了，她見祥仔一句怨言都沒有，令她印象好深刻。

祥仔也大讚嘉欣是其眼見最搏命的女演員，在拍攝過程中鮮有用替身，令他非常佩服。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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