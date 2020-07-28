【食用安全】港媽剪開盒裝蘋果汁欲洗淨回收　驚現內藏疑似發霉魚皮

▲ 港媽剪開盒裝蘋果汁，驚現內藏疑似發霉魚皮。

剪開紙盒飲品，居然發現內有異物？有網民分享，日前想剪開紙盒蘋果汁清洗回收時，竟然見到一塊疑似發霉魚皮在盒內，超級嘔心。

網民昨於Facebook專頁「巴打絲打 Facebook Club」發文，指剪開蘋果汁盒回收時，發現有疑似魚皮在裏面，並且已「發毛(霉)」，直呼好恐怖。

▲ （圖片來源：巴打絲打 Facebook Club）

從分享的照片可見，盒內有一塊灰白色的異物，表面看似滑捋捋。有網民詢問事主詳情懷疑有機會是沉積物時，事主仍指該異物是「三文魚魚皮連肉」，非常嘔心。另外，由於蘋果汁是事主的兒子飲用的，所以也不清楚飲用時有沒有異味。

一眾網民見到盒內有疑似魚皮時，均指非常恐怖和嘔心，好似「鼻涕蟲」，有人又指自己都經常買給小朋友飲，甚至住院時經營養師推薦都是飲用這款蘋果汁：「原來整蘋果汁嘅原材料係魚皮」、「依家D蘋果汁供應商，原來會加Omega 3入去」。

不過亦有網民指這不是魚皮，是霉菌，在紙包飲品不算罕見：「係霉菌嚟，唔信邪可以 call 食環嚟拎去驗吓」。另有網民質疑事主造假，對此事主拍攝了一張放滿洗淨的紙盒，證明自己的確有回收集慣。

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【TOPick【食用安全手冊】電子書直接下載鏈結】

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王俊賢