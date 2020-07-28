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【疫境成長】外賣車手爸爸邊工作邊湊仔　懂事兒幫忙遞餐顧客感動泛淚：生活不易

育兒經 12:29 2020/07/28

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

台灣有位爸爸做外賣車手，為了照顧孩子，帶同兒子送外賣。

全球受新冠肺炎疫情影響，各行各業大受打擊，失業率高，當中外賣速遞成為逆市搶手工作。台灣有位爸爸做外賣車手，為了照顧孩子，帶同兒子送外賣，小朋友沒有扭計，更幫爸爸遞餐，顧客看到有關情景相當感動，並且將此溫馨事在網絡上分享，感動了其他網民。

有名台灣女網民昨日（27日）於facebook群組「爆廢公社」發帖文，她放假在家中叫外賣送餐，到樓下接外賣時，見到一對父子，兒子陪同爸爸工作，身穿一件同爸爸外賣制服一樣顏色的T-shirt。爸爸停好電單車下車，遞上小薄餅盒予兒子，跟兒子說「把這個拿給阿姨」，小朋友下車，拿著盒子遞給網民顧客。網民將整個過程看在眼裡，很感動︰

嗚嗚嗚嗚嗚嗚，一連串動作真的很乖很可愛！

愛心顧客轉送汽水

拿取了外賣的網民進門後，沒有馬上關門，想再多看看這溫馨的畫面，她見小朋友好像口渴了，爸爸給他喝運動飲料，可是飲品像只剩一點點，爸爸在捏扁罐子。

備受感動的愛心網民見狀，立即走出去說：

垃圾給我吧，我幫你丟。一罐可樂給弟弟，我只有一個人要吃。

外賣車手父子互動溫馨

她將汽水遞完給爸爸後，爸爸就跟兒子說阿姨……姐姐給的可樂。

女網民沒有介意被叫成姨姨，表示沒關係的。重點是父子互動感動她眼眶泛淚。

很溫馨很感人的心情會整個湧上，爸爸辛苦了，祝你往後收到的單很多很多，也祝福弟弟平安健康快樂的長大。

網民感嘆：生活不容易

網民紛紛留讚好此正能量分享，大讚女網民人美心善之外，亦讚揚父子，小朋友很懂事、爸爸辛苦了。有位網民感嘆：生活真的不容易，帶小孩時間一堆限制，但是又需要收入，只好把小孩帶著一起跑外送，夏天熱死人大太陽。

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責任編輯︰王明芳

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