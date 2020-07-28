【媽媽最痛】準媽媽入院分娩揭丈夫出軌　撞正小三同一醫院生B怒罵負心人

▲ 美國有一名準媽媽入院分娩時，才揭發丈夫出軌，更撞正小三在同一醫院生BB。

媽媽們面對懷孕期的不適，丈夫的支持很重要。美國卻有一名準媽媽入院準備分娩時，才揭發丈夫出軌，更撞正小三在同一醫院生BB，令她大受打擊在醫院怒罵負心人，全程被護士聽到而在社交媒體公開。

護士直擊夫妻激烈爭吵

據英國《太陽報》（The Sun）報道，美國一名婦產科護士當值期間，聽到一名準媽媽及丈夫大聲的對話，於是自拍了影片上傳至網上討論區Reddict，她在影片主題寫著「當男人同時讓妻子和小三懷孕」。

這段影片僅13秒，影片中只見護士的樣子，背後傳來一對男女激烈的爭吵聲。她分享原來有一名準媽媽臨盆在即，卻發現了丈夫背著她出軌，而意想不到的是，那名小三竟然正好與她一樣，就在這間醫院生產。

網民同情︰可憐的女人

護士就坐在這對夫妻附近，她拍下影片捕捉了他們的反應。只聽到準媽媽按捺不住怒火，與負心的丈夫對質。

雖然聽不清楚夫妻倆在說甚麼，但從影中片可見護士面部表情變化，明顯被夫妻高聲的對話嚇倒，期間她背後不斷傳來呼喊聲和尖叫聲。

帖文一出隨即引發網民熱議，不少網民留言對那位準媽媽深表同情，表示「我為她感到難過」、「可憐的女人已經受夠壓力了」。

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責任編輯︰王俊賢