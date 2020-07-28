【豪宅廚房】肥媽拍片曬巨型廚房　一屋4個雪櫃儲糧2個月養起一家32人

▲ 肥媽拍片展示屋企的特大廚房，介紹當中2個塞爆食物的大雪櫃。

香港連日來新增過百宗新冠肺炎確診病例，政府宣布再收緊防疫措施，包括全面禁堂食，令人人忙於儲糧。不過肥媽就沒有這個難題，日前她就拍片大曬其家中的特大廚房，更透露自己有4個雪櫃、2個爐頭，所囤積的食物足夠一家人食2個月。

肥媽近月變身YouTuber拍片教煮餸和分享生活點滴，曾稱一家有32人的肥媽是「一家之煮」，最重視屋企個廚房，日前她就拍片展示大廚房的乾坤。

▲ 其中一個雪櫃主要存放肉類、蛋糕和雪糕。（影片截圖）

片中她展示了2個最常用的巨型雪櫃，一打開可見塞滿食物，一個專放雞蛋、牛奶及新鮮蔬菜類、一個專放肉類、Pizza及蛋糕雪糕等，包括醃好的羊架、馬介休、免治牛肉等應有盡有。「我出面仲有個雪櫃，上面仲有個大雪箱。」

小型雪櫃專放調味料

她特別提到一個小型調味料雪櫃，每戶人家都應考慮加設，將調味料分開擺放，就不怕阻塞主要雪櫃的空間。

▲ 肥媽特別介紹一個型調味料雪櫃。（影片截圖）

67暴動開始最少儲糧1個多月

肥媽稱自己並非因疫情才購買大量食材，她早於1967年暴動已深明儲糧的重要性，由於屋企人多，屋企規矩要儲備大量乾糧如罐頭、米、米粉、麵及意粉等，故現時疫症當前，她們一家都不怕無啖好食。

由67年暴動已經會儲定一個多月的糧食，我和老公經歷過沒食物買的日子，所以我們最少會買定個多月的糧食儲備……我屋企人多，有咩事即刻返來又好。

▲ 廚房另一邊有很多煮食用具和9層香料櫃。（影片截圖）

9層高香料櫃用盒整齊存放

片中可見肥媽的大廚房的設備齊全，包括2個爐頭、大量煮食工具及齊全的廚房電器，如焗爐、蒸焗爐、食物風乾機等。還有一個櫃專門放幾十個暖水壺、烘焙用品及茶葉等。

廚房另一邊最吸晴是一個9層高的香料櫃，內裡放有大量香料及材料，包括印度香料、花椒八角、芝麻、蜜棗、陳皮、片糖、雪耳等，全部整齊排列。肥媽教路要用盒擺好每一款食材，單是用膠袋包很難找，否則再買過卻造成浪費。

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責任編輯︰林綺玲