【口罩令】輪椅大媽上巴士除口罩搲腳　同車乘客：無公德心

▲ 輪椅大媽上巴士除口罩搲腳。

本港第三波新冠肺炎疫情持續，政府實施「口罩令」，但仍有市民搭巴士時拉低口罩。有網民分享在巴士上遇到一個大媽，她上車後不但拉低口罩，更當眾搲腳，非常嘔心！

上車即除口罩搲腳

一名女網民在Facebook群組「Tai Po大埔」發文，指26日乘搭71K巴士時，目擊一個坐輪椅的大媽一去到輪椅人士專屬位置後，馬上將口罩拉低，之後用手搲腳。

由於該名乘客背向司機，司機看不到她將口罩拉下，事主就決定發聲，提醒她戴上口罩。司機知道後，亦立即叫她戴上口罩，否則就不會開車。她聽到之後，才用剛剛搲完腳的手拉起口罩，並稱只是跌了下來。事主直言：

我明明睇住你拉落黎。佢真係好冇公德心囉！帶返個口罩，又繼續搲腳。

事主又指曾在富亨見過該名大媽，對方當時毋須借助拐杖步行。她認為不論大媽的行徑正不正常，她在車上的行為已涉及公眾衛生：

佢不停搲完跟住周圍掂返喺扶手位到，請問下手唔知掂咗，會點呢？

街坊踢爆識行識走

不少網民大讚樓主做得好，認為她「見義勇為」，又指身邊沉默的一群與該女乘客一樣可惡。亦有人認同如在街上或公共交通工具上見到有人沒有戴口罩，亦應該立即出聲，「做人唔好咁自私，不再係事不關己」。

有網民認為該名女乘客搲腳的姿勢非常柔軟，手腳靈活，有人隨即踢爆她其實「扮跛」。有人曾經見過她能夠自己步行，試過坐輪椅上車後，即使巴士司機已為她安排在前門落車，她還是選擇站起身由後門落車，更叫其他人幫她將輪椅搬落車。亦有人分享，曾經見過她坐輪椅上車後，要求坐在關愛座的大肚婆或小朋友讓座給她。

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責任編輯：王俊賢