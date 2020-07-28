【堅離地千金】23歲半島董事千金香港日本擁有豪宅　從未拍拖公開徵男友

▲ 23年來一直單身的半島董事千金徵男友，真「離地」奢華生活曝光。

富二代的奢華生活一向都是「平民」喜歡窺探的題材，半島酒店集團董士局成員女兒、英日混血藝人Julia Colfer，近日再次接受日本節目訪問，分享她的「離地」生活，更首度公開她的驚人擇偶條件。

現年23歲的Julia Hatori Colfer，是英國和日本的混血兒，其父是半島酒店集團的董事局成員Nicholas Timothy James Colfer，據知是香港顯赫的嘉道理家族的「重臣」。

日本節目直擊半島酒店董事千金奢華生活 食完Lunch搭直升機到維港「空中散步」

▲ 其父是國際集團的董事局成員。（節目截圖）

千金小姐公開擇偶條件

其母是日本帽子設計師，Julia於當地讀書，近年更於東京出道發展演藝事業。繼早年她於節目上分享她的奢華生活後，日前她又在另一個節目《マルコポコリ！》中公開她的擇偶條件。

23歲的Julia自爆從未戀愛過，小時候曾經向暗戀的男生送上長達3米的頸巾，可惜求愛失敗。

節目中被問及她心中的理想型對象，Julia直言：「有錢，我最愛錢。從小就愛！試過向婆婆要9兆日元（約6600億港幣）作零用錢，但沒有拿到，擁有9兆是我的人生目標，招募擁有9兆日元男生！」

▲ Julia直指自己最愛就是錢。（節目截圖）

超離地奢華生活

Julia如此豪言，全因她實在過著非常「離地」的生活，節目中提到她在香港位於加多利山、5000呎大的獨立屋，當中有五個房間、四個客廳、兩個飯廳及廚房。

在日本讀書時，更獨自居於東京一棟獨立別墅內，屋內更有多達18盞名貴水晶吊燈。

她在家只要一通電話，就有管家送上她需要的物品。

▲ 過著真離地生活。（節目截圖）

說Julia「離地」，全因她上學時獲安排專屬司機以名車接送之餘，上落車還有貼身管家抱她出入，因為她覺得走路是一件麻煩的事。

試過一次到達學校門口才發現自己沒穿皮鞋，實在有點誇張。

小時候已經要在英、日兩邊走的Julia，只會搭頭等機艙的位置，所以自小已是航空公司的VIP貴賓。

▲ 平日出入高級餐廳。（instagram圖片）

應徵做時裝店員

出外用餐大多都在半島酒店內，要不就是高級餐廳，或者於豪華套房內舉行派對，身邊的賓客全都是名流，包括皇室御用珠寶公司高層、酒店集團高層、法國前總理兒子等。

Julia曾有「貼地」想法，試過到時裝店應徵做店員，不過從未有摺衣服經驗的她未有成功獲得錄取。

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