【癌症殺手】男子喉嚨不適一飲水就濁親　聲沙吞嚥困難患下咽癌晚期【附醫生解說】

▲ 耳鼻喉專科醫生林偉雄表示，下咽癌早期沒甚麼病徵，故確診時往往已是晚期。

30秒只能喝兩口水，有可能是癌症徵兆！台灣耳鼻喉科醫生近日分享一宗病例，一名伯伯每次喝水也被嗆到，而且吞嚥困難，求醫後確診患有下咽食道癌第三期。

台灣耳鼻喉科醫生吳昭寬在當地電視節目《醫師好辣》分享一宗病例，一名伯伯喉嚨疑有問題，聲音變得愈來愈沙啞，半年內體重由80公斤（約176磅）降至50公斤（約110磅），輕了30公斤（66磅）。惟伯伯害怕做內窺鏡、胃鏡，故醫生教他在家做基本測試，結果發現他30秒內只能喝兩口水。每次喝完，伯伯也會被嗆到，而且咳起來；求醫後發現，下咽部位、食道也有個很大的腫塊，最終確診患上第三期下咽食道癌。

吳醫生解釋，伯伯因為因為腫瘤壓著聲帶的神經，導致聲帶麻痺。而且一喝水就會被嗆到、咳嗽，也較難吞下食物，令他不敢進食，體重漸漸下降。接受電療、化療後，伯伯身體康復進度理想。

吳醫生表示，台灣有研究發現，每10位65歲以上的長者，就是一位有吞嚥困難的問題。他表示，可用一杯水作自我測試，看看一小口一小口地喝，在30秒內可做到多少次完整的吞嚥動作。他指出，若30秒內可完成6次或以上完整的動作，證明吞嚥功能正常。若發現每30秒只能做到2次，就要看看是否出了甚麼問題。

耳鼻喉專科醫生：確診下咽癌通常已是晚期

TOPick就此向耳鼻喉專科醫生、香港中文大學耳鼻咽喉頭頸外科學系名譽臨床助理教授林偉雄了解。林醫生表示，相信上述個案患者的是較晚期的下咽癌，因腫瘤太大而走到食道入口。他解釋，下咽的末端接近食道入口，由於下咽部位空間不大，若長於下咽位置的原發腫瘤體積較大，腫瘤有機會延伸至食道入口。

他指出，下咽癌被發現時通常已是晚期，因為早前沒甚麼症狀，或類似慢性咽喉發炎，症狀不明顯，通常要做內窺鏡檢查才可發現。當腫瘤變大，有機會導致吞嚥困難、唾液帶血，甚至有機會轉移至頸部，令頸有硬塊，淋巴核腫大。

腫瘤太大可致吞嚥及呼吸困難

若腫瘤太大，甚至有機會延伸至咽喉外圍，侵蝕附近組織，致進食、喝水時被嗆到，吞嚥困難。腫瘤甚至可延伸至周邊重要神經，譬如傷及聲帶神經，致聲音變得沙啞；若進入咽喉部位，可致呼吸困難。

林醫生表示，下咽癌患者年齡年紀偏大、以男性居多、長期吸煙飲酒；患者通常營養不足，故往往體形偏瘦。

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記者：黃泳欣