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【新冠肺炎】張建宗稱不限制市民到郊野公園進餐　惟漁農署已於日前關閉多個郊野公園露營設施及燒烤場

社會 12:14 2020/07/28

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

多個郊野公園早已因疫情關係而暫時關閉。（漁農署圖片）

本港第三波疫情嚴峻，政府宣布再收緊防疫措施，包括明日（29日）起食肆全面禁堂食、限聚令收緊至2人，「口罩令」亦擴至室外公眾地方，吸煙及運動都不獲豁免。

【防疫措施】禁堂食、口罩令、限聚令星期三生效　一文看清豁免、罰則及免費檢測

「禁堂食」措施一出，不少市民不禁問，如果是外勤人員應如何處理？特別是需要論更、沒有固定工作間的外勤人員，包括修路工人、地盤工人等，既無固定工作間，昨日（27日）記者會上，有記者問政務司司長張建宗，有關取消食肆全日堂食的措施，有關打工仔應何處用膳？張建宗建議他們可以在寫字樓用膳，續提到不限制市民到郊野公園進餐，

晚市方面，你剛才說有些人一定要在外吃，怎麼辦？他們真的要叫外賣。大家都要包容。至於在哪裏吃飯，當然你在辦公室，在附近買了飯盒便回辦公室吃，現時很多同事午膳時都是買飯盒回辦公室吃。在郊野公園吃是否可以，我們沒有限制，但當然你不能構成環境污染，到處亂扔飯盒等，個人衞生都是重要的。

政務司司長張建宗昨日（27日）指不限制市民到郊野公園用餐。（林宇翔攝

【新冠肺炎】何栢良：本港疫情失控將危害國家安全　做好防疫措施可如期舉行立法會選舉

Topick翻查漁農署公告，並留意到多個郊野公園的163個燒烤地點及41個露營地點，因應疫情關係已由7月15日起暫停開放。由此可見，到郊野公園的燒烤地點和露營地點用餐，暫時都並非可行之舉。

（漁農署網站截圖）

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記者：郭家穎

 

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