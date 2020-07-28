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團結香港基金稱港物流用地不足　倡遷葵青貨櫃碼頭及建4個物流園區

社會 12:25 2020/07/28

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

團結香港基金建議搬遷葵青貨櫃碼頭，以釋出更多用地作住宅用途。（資料圖片）

香港各類型土地短缺，智庫團結香港基金今日（28日）發表土地房屋政策研究報告，指出報告指香港物流業發展缺乏長遠規劃，由於物流用地供不應求，所以營運商需租用新界空置農地營運，導致「棕地問題」的出現。報告提出5個建議，其中包括遷置葵青貨櫃碼頭和興建4個物流園區。

團結香港基金今日發表題為《「棕」合持續發展   「地」利現代物流》的土地房屋政策研究報告。報告指香港物流業發展缺乏長遠規劃，加上基建投資落後，令本港物流業優勢漸失。此外，由於支援物流業的用地長期供不應求，需租用新界空置農地進行物流工作，從而導致「棕地問題」的出現。

團結香港基金發表土地研究報告。（團結香港基金直播圖片）

按報告分析，香港港口堆場面積與貨櫃吞吐量之比例，在全球十大港口中排名倒數第一。而葵青貨櫃碼頭周邊的港口後勤用地中，目前逾40%未盡其用。雖然5年前政府曾對其中若干地塊進行了長遠用途規劃，但是大部分規劃至今仍未獲落實。

報告亦發現，2009至2018年間，貿易及物流業佔的本地生產總值增長了51%，但本地已發展工業土地面積只有8%的增幅；而私人貨倉供應量更出現斷層，空置率不斷下跌，設施租金持續攀升。

由於工業用地供不應求，營運商只能在新界尋找可負擔的空置農地營運，形成棕地問題。基金會指出，目前在1,414公頃有活躍經濟作業的棕地中，有46%正支援物流相關行業的運作。而預計於2030年，將有390公頃棕地被收回作住宅在內的其它用途，供物流等行業使用的土地將會出現負增長。

建議建4大園區　遷置葵青貨櫃碼頭

為解決物流用地不足的問題，基金會建議在「港珠澳大橋香港口岸人工島」、「龍鼓灘和屯門西地區」、「藍地石礦場」和「打鼓嶺」建立一個有專責的法定機構管理物流園區。另外，亦建議將葵青貨櫃碼頭遷往長洲南的人工島。

基金會亦建議，政府定期進行經濟策略檢討，並制定產業政策，以促進物流等策略性產業的發展；並應成立一個法定機構，專責推動物流業等策略性產業發展。

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記者：陳梓蔚
 

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