【豁免檢疫】陳肇始指專家證明第三波疫情源自豁免檢疫人士　會嚴肅跟進

▲ 東九龍普通科門診，診所職員各市民派發110名額深喉唾液樣本樽 。（陳國峰攝）

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，昨日（27日）新增145宗確診個案，連續6日確診「破百」，政府進一步收緊多項防疫措施，包括食肆全日禁堂食、強制市民於室內及室外的公眾地方戴口罩、限聚令收緊至2人，以及體育處所及游泳池關閉，連同早前12類處所等繼續停止營業。所有措施明日（29日）凌晨起生效，為期7日，直至8月4日。

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第三波疫情未止，有報導指理工大學透過基因排序，發現本港目前疫情爆發很可能與輸入個案有關。多名專家早前已質疑其中一個源頭來自獲豁免檢疫人士。

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食物及衞生局局長陳肇始今日（28日）在電台節目中承認，第三波疫情感染源頭來自豁免檢疫人士的說法有實證支持，會嚴肅跟進：

整體船員、機組人員、豁免人士整體來港檢疫一方面已經收緊了，專家的實證特別是已做了基因排序，是有效的實證，令我們更加清晰。早前衞生防護中心未能找到源頭，現時有實證，一定會嚴肅跟進。

政府昨日公布４招防疫措施，陳肇始指有關措施要7至14日才看到成效，而從確診患者的病發日期及病毒的繁殖率來看，專家的觀察認為確診數字已經見頂，期望透過今輪收緊防疫措施，可令疫情平穩，再將疫情壓下。

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她又提到現時公務員在家工作安排與三月時差不多，已要求各部門主管再檢視服務，安排更多員工在家工作，但郵政等服務如果停止會帶來影響。

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記者 :伍瑋瑋