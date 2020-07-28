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【新冠肺炎】飲食業料禁堂食措施推行14天　整體生意跌8成再多5百間食肆停業

社會 12:34 2020/07/28

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

政府明日（29日）起禁食肆堂食。（資料圖片）

政府明日（29日）起禁食肆堂食。香港餐飲聯業協會會長黃家和估計，禁堂食令再度收緊，令本港食肆經營更加困難。他預料實施後，會再有500間食肆暫停營業，連同提早關門的食肆，大概有7,000間食肆受影響，佔業界近3成，形容是「很嚴重」。

【新冠肺炎】政府宣布全日禁堂食限聚令收緊至兩人　周三凌晨起生效為期7天

黃家和今早（28日）在一個電台節目表示，早前已有至少1,200間食肆暫停營業，現時只有3,000多間食肆有經營外賣，做不到大量生意，加上有部分市民改為自行帶飯，措施會令生意大幅下跌。

他憂慮雖然新措施只是7日，但相信不容易解禁，預料禁堂食措施要推行14天，擔心若維持至8月，會令業界整體生意額跌8成，損失約70億生意

稻苗學會主席黃傑龍則表示，相信業界生意會跌9成，若餐廳全日只做外賣，難以應付租金和其他成本，部分餐廳會「捱唔住」，連電費都不能負擔，若果措施再延長7日，相信業界會出現結業潮。

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責任編輯：陳子謙

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