【禁堂食】午餐無處用膳的悲哀 地盤工人：沙塵滾滾唔知食飯定食塵

▲ 政府禁止食肆堂食，不少人都無處食飯。

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，政府下令從7月29日開始，全港食肆禁止堂食。繼續上班的打工仔還可以選擇帶飯或者買外賣回公司進食，卻苦了清潔工人、地盤工人等，有地盤工人指自己在沙塵滾滾的地盤，倘外賣飯盒也要在沙塵滾滾的環境中進食，「真的不知道是食塵定食飯！」坦言從來沒有想過午餐竟然成了繼續工作的煩惱。

現年38歲的黃生在一個大型住宅樓盤工作，除了一小時的午餐時間，每天都要在酷熱的天氣下工作8小時。他表示，由於地盤灰塵多，他為了保護自己的健康，多來年在地盤工作都會自覺戴上防塵口罩，因此政府強制室外戴口罩，對他影響不大，「始終咁多年都習慣了！」

疫情加天氣炎熱，因為要養家活兒，他每日都如常上班，從來不覺得辛苦，反而希望政府不要強制要求所有僱主安排僱員在家工作，或者實施禁足令，他只想繼續有工開，

我們做得三行，點Home office啊！如果實行禁足令，我們咪要停工，手停便口停，我仲有成頭家要養呀！疫情之後好多地盤都停咗工，我都有唔少兄弟等緊開工！

他慶幸自己工作的住宅地盤繼續開工，卻從來沒有想過食午餐會成為繼續上班的煩惱。黃生表示，地盤沒有雪櫃，他們從來不會帶飯，他們也沒有有冷氣的辦公室可以休息，每日的午餐時間也成為每天工作8小時的唯一期待，

熱足一日，都係想坐低，找間茶餐廳歎下冷氣，食個飯，飲翻杯凍鴛鴦！

食肆全日禁堂食明日開始實行，他坦言「以前會煩惱中午食乜好，聽日開始都唔知點食午餐！」雖然政府說可以到公園仔脫下口罩進食，只需要維持一定的社交距離，可惜黃生任職的住宅地盤附近仍然未大力發展，公共空間欠缺。

我去得邊度食，唯有係地盤度食啦，但地盤沙塵滾滾，真係唔知是食塵定食飯！

黃生續稱，雖然政府表示暫時會推行7日，但眼見確診宗數每日上升，他估計政府會繼續推行，只能期待疫情快點降溫，可以重過正常的日子。

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責任編輯： 王俊賢