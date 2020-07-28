【忍痛放手】流產10次為保胎零麻醉縫子宮指甲痛斷　兒出生發黑眼盲腦麻令人心酸

▲ 台灣一名女星流產10次好不容易懷上第一胎，惟胎兒不幸滑落子宮，需活縫子宮。

常說「孩子是天賜的禮物」，但媽媽的懷孕過程非常艱辛，能平安誕下健康孩子也絕非必然。台灣女藝人李宇柔在一個節目上分享，過去曾流產10次最終喜獲一對兒女。但她回憶第一胎在懷胎6個月時，胎兒不幸滑落，她為了保住腹中胎兒，零麻醉縫子宮指甲痛斷，更躺在床上不能亂動2個月，最後兒子出生後發黑眼盲腦麻，忍痛告別僅僅出生4天的兒子。

台灣女藝人李宇柔在節目《單身行不行》分享，生產第一胎前流產過很多次，好不容易懷胎過3個月，沒想到胎兒在6個月時從子宮滑出半身。醫生檢查後建議她進行流產手術，她苦苦哀求醫生將胎兒塞回子宮，

你把他塞回去我一定可以生他。

零麻醉縫子宮 痛得指甲被掐斷

當時，整所醫院只有一個醫生願意做手術，醫生表示要幫她縫子宮口，

我要縫你的子宮口，但不能打麻醉，因為你小孩已經大了，我打下去不知會怎樣。

李宇柔就在零麻醉的情況下縫子宮，能清晰聽見醫生縫線的聲音，她痛得全身顫抖，痛得指甲全部被掐斷。她手術成功一出病房後就看見丈夫跪地大哭，還安慰他，「沒事，弟弟回來了。」

羊水突然破掉 臥床不動2個月

然而，在手術成功當晚後，羊水突然破了，因怕被感染她只能「跟時間賽跑」，躺在床上一動不動。懷孕後期，李宇柔只剩下一層薄薄羊水，每天打安胎針，臥床2個月不能動，連吃飯都必須躺著，頭痛到眼睛凸出來。

母子被感染剖腹產 兒重度殘障

可是，母子倆最終還是被感染，只好盡快剖腹將胎兒生出來，可是兒子一出生就是紫色 ，被送到深切治療部，全身插滿喉管。在兒子出生的第4天，醫生告訴她，「這個孩子生存下來絕對瞎眼腦麻，極度重殘。」而她丈夫也下跪說，

老婆我們很愛他，但我們沒有權利決定一個孩子要怎麼過人生，腦麻重殘眼睛看不到，你覺得這孩子想來嗎？求求你放他走好不好？

忍痛告別兒子︰一定要回來找我

最終，李宇柔只好撐著柔弱的身軀坐輪椅去見兒子最後一面，她牽著兒子丁點大的手指說，「媽媽很愛你，媽媽很努力，如果你不願意走，我還是會照顧你。」可是，她還是忍痛跟孩子說，還跟孩子說：

記得媽媽的聲音，你一定要回來找我。

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責任編輯︰王明芳