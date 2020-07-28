中大醫學院創全球首宗混合手術　成功治療肺轉移癌症病人

▲ 中大醫學院成功應用混合手術室，為一名肺轉移病人清除他位於右肺的四個腫瘤組織，成功地保存大部分肺部功能。（中大圖片）

中大醫學院胸腔外科團隊成功應用混合手術室，配合「經氣管微波消融術」及「單孔胸腔鏡肺葉切除術」於同一手術，為一名患有肝癌而出現肺轉移的68歲長者，清除他位於右肺的四個腫瘤組織，成功地保存大部分肺部功能。這是全球首宗利用混合手術室配合多元模式一站式治療肺轉移病人，報告已刊登於《國際醫學期刊》（The Annals of Thoracic Surgery）。

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團隊首先利用斷層掃描即時確認右肺的四個腫瘤組織位置。當中兩個位於右上肺葉的腫瘤組織，由於體積少於1厘米而且位置深入，團隊決定以「經氣管微波消融術」破壞病變組織，以無創的方式代替肺葉切除；至於位於右中肺葉近外圍的兩個腫瘤組織較大，則以微創「單孔胸腔鏡肺葉切除術」處理。

中大醫學院外科學系心胸外科組教授吳士衡表示，治療多病灶肺轉一直以來都是莫大挑戰，因為患者有多個腫瘤組織分布肺部，大小不一，位置及深度會影響治療選擇。團隊遂決定利用混合手術室配合多元模式治療，分別是『經氣管微波消融術』及『單孔胸腔鏡肺葉切除術』，以保存最多肺部組織為目標替病人進行治療。

吳教授補充，以往治療有多個腫瘤的肺轉移時，需要分多次手術或治療程序進行，病人需要多次住院及接受麻醉，創傷性較大。在當前新冠肺炎疫情下，一站式的治療可避免患者多次入院，大大減低受感染的機會。

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責任編輯：陳子謙