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【新冠肺炎】港泰護老院67歲愛妻確診　88歲伯伯每日隔玻璃門探妻染疫亡

親子 13:46 2020/07/28

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港泰新增一名88歲確診男病人去世，他生前曾每日到港泰隔著玻璃門探望確診妻子。

本港新冠肺炎疫情仍然嚴峻，醫管局昨晚（27日）再公布多2名確診者死亡，即昨日單日錄得4宗新冠肺炎死亡個案。其中一名死者為88歲男病人，是慈雲山港泰護老中心一名確診67歲女院友的丈夫，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君提到，該名丈夫生前每日「隔著玻璃門」探望妻子。

昨日單日錄得4宗新冠肺炎死亡個案，其中晚上新增的死亡個案涉及第1487宗確診的88歲男病人，屬港泰護老中心一名確診67歲女院友（第1355宗）的丈夫，本月11日起發病，確診後留醫瑪麗醫院，日前情況轉為危殆，延至昨日上午不治。

而他的67歲確診妻子為港泰護老中心的院友，於本月8日發病，翌日列為確診個案。

張竹君︰不排除兩人曾見面

據衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在疫情記者會上透露，該名88歲的伯伯幾乎每日到院舍「隔著玻璃門」探望妻子，不排除兩人曾見過面。

位於慈雲山的港泰護老中心是第三波疫情的重災區，至今有45人確診，涉及員工、院友和院友家屬。

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責任編輯︰林綺玲

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