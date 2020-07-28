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【派錢1萬】7月18日前書面登記市民　提早5日明早陸續收錢

社會 13:16 2020/07/28

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

7月18日前書面登記市民，可提早5日明早陸續收錢。（資料圖片）

政府今日（28日）公布，按現金發放計劃書面表格分批登記安排，在7月18日或之前登記的第二批合資格市民，即1956年至1970年出生的人士，將於明日（29日）開始收到款項或領取支票通知，較原訂的8月3日提早5天，共涉及約356,000人。該年齡組別人士如在7月19日或之後遞交登記表格，會在登記後約兩星期收到款項或領取支票通知。

經銀行遞交書面表格的市民將會透過其指定的個人銀行帳戶收到款項。市民如透過香港郵政遞交登記表格，會收到香港郵政以短訊或信件形式發出的領取支票通知。他們可於通知上列出的約一個月時段內親身到其指定的郵政局領取抬頭支票。

因應政府早前宣布延長政府僱員特別上班安排，香港郵政已公布在7月27日至8月2日期間，位於疫情較嚴峻的黃大仙區郵政局將會暫停服務，選擇在黃大仙區郵政局領取支票的市民，收到領取支票通知的時間會因而受影響，不能同步在7月29日收到通知，懇請市民理解。市民可致電香港郵政熱線2921 2222查詢各郵政局的服務時間。

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責任編輯：陳子謙

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