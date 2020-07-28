岑子杰遇襲案續審　16歲被告警誡下稱駕車接送兩非華裔漢

▲ 岑子杰遇襲案今日（28日）續審。（資料圖片）

民陣召集人岑子杰於去年8月底在佐敦1間餐廳內遭人襲擊，16歲少年涉與29歲次被告駕車接送施襲者，16歲少年否認串謀傷人罪，案件今（28日）於區域法院續審。被告於警誡錄影會面中透露，次被告向他展示「乜乜杰」的照片及給他3,000元。案發當日被告從屯門出發，到佐敦後尾隨岑子杰到餐廳，其後他再駕駛車輛返回屯門，又透露當時車上有兩名非華裔男子，其中1名手持棒球棍；聆訊明續。

被告為16歲少年，早前否認1項串謀有意圖而導致他人身體受嚴重傷害及未獲授權而取用交通工具罪，但承認1項沒有第三者保險而使用車輛及1項駕駛時無駕駛執照罪。

控方今播放被告警誡錄影會面記錄，被告向警員供稱，透過1名踢足球認識的朋友介紹，從而認識到次被告，惟他不知道次被告的名字，次被告於2019年8月28日晚上聯絡他，他聽從次被告的指示，於翌日（8月29日）到屯門老虎坑停車場見面，而當時次被告駕駛1輛白色私家車，車上有兩名非華裔男，他登車後坐在後排，一同前住佐敦。

被告續指當時只知道要去找「乜乜杰」，而次被告亦給他展示了杰的照片及給他3,000元。被告於佐敦裕華國貨附近下車，當時他看到了杰，並與次被告尾隨杰，其後次被告獨自離開，被告跟隨杰到餐廳後，次被告致電給他及叫他離開，其後他獨自去午膳，及後聽從次被告指示駕駛私家車返回屯門老虎坑，當時車上兩名非華裔男子戴著頭套。

被告於會面中續指，當他到達老虎坑停車場後，他聽從其中1名非華裔男子的指示，把私家車的車牌換下來。警員於會面中問及被告，是否知道當日到佐敦的目的。被告回應指是尋找杰及駕駛車輛，並強調自己只負責駕駛車輛，但透露自己駕車回老虎坑時，看見車上其中1名非華裔男子手持棒球棍。

警員質疑被告是否知道18歲才可以駕駛車輛，問及被告為何要這樣做。被告表示知道，指自己一時貪玩。聆訊明續。

被告否認串謀傷人控罪，控罪指他與同案被告羅建華（29歲；售貨員）於去年8月29日，與其他身份不詳人士串謀非法惡意傷害岑子杰；羅建華則承認控罪。

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記者：王仁昌