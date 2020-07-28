香港新加坡警方聯手搗破跨國釣魚電郵詐騙集團　拘捕2男3女

▲ 香港新加坡警方聯手搗破跨國釣魚電郵詐騙集團。（曾秋文攝）

警方搗破一個跨國詐騙集團，在今年7月初，警方商業罪案調查科、網絡安全及科技罪案調查科及新加坡警方商業事務局展開代號「御馬」行動，拘捕5名男女。

商業罪案調查科署理總警司鄭麗琪表示，較早時收到新加坡警方通報，有當地市民的信用卡資料被盜用來在港一些電器連鎖店網購，經深入調查後，鎖定一個在港犯罪集團，涉發放大量釣魚電郵，聲稱網絡電視使用者需要更新資料，被誘使輸入信用卡號碼及個人資料，騙徒隨即用資料進行網購，買入昂貴產品後再轉售圖利。

涉案集團至今已進行150宗交易，涉及款項約130萬港元，被盜取資料人士包括美國、法國、新加坡和香港等地，當中21名新加坡市民被盜資料。

本港警方調查後在油麻地、西營盤和屯門拘捕2名摩洛哥男子和3名本港女子，年齡由26至37歲，涉嫌「串謀詐騙」被捕，昨日加控其中一名摩洛哥男子和一名本地女子涉嫌「不誠實取用電腦」罪名，行動中共凍結85萬元資產。

警方又指在搜查疑犯寓所時，發現電話、電腦和打印機，在其中1部電腦中發現有20億人的個人資料，來自全球40多個國家，當中有電郵資料，部份附有電話號碼和個人地址等。

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記者：曾秋文