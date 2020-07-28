【婆婆騙局】婆婆對電話哭訴沒錢食飯睇醫生　港男捐助$500再遇同一情景疑被騙

▲ 有婆婆在街上裝作可憐疑似欺騙別人的錢。

社會貧富懸殊情況嚴重，有人卻利用別人的同情心，假裝自己沒錢生活去欺騙金錢。近日有港男在網上發帖，指在太子旺角一帶遇見一個自稱沒錢食飯和看病的婆婆，他捐助這婆婆$500後，又遇上同一情景，懷疑自己被騙。

這位港男昨天（28日）在Facebook群組發文分享他的疑似被騙經歷，並上載了一名婆婆的相片。這名婆婆身型纖瘦、衣衫襤褸、披頭散髮，戴上口罩，一手拿著手提電話低頭講電話，一手拿著一把直傘。

這港男表示相中的婆婆在太子及旺角一帶出沒，又指上次他在天橋底見她哭著跟人講電話，婆婆對電話說沒錢食飯和看病，狀甚可憐。他又指雖然覺得可疑，但也選擇相信她，因為擔心她確實有這需要，不想見死不救。

因為萬一如果佢無呃人, 我就係見死不救。我比咗$500佢。

可是，這位港男昨天（27日）下班又遇上這位婆婆及同一情景，疑似被婆婆欺騙，

我又見到佢，對白橋段全部一樣......

他諷刺地在帖子發問有沒有社福界人士可以帶走這位婆婆，不用等她天天沒飯食及天天沒錢看病這麼可憐。

佢講電話講到喉嚨痛喇喂！

帖文一出，網民紛紛加入討論，有人覺得樓主被騙：「中招啦！隱形富婆」有人為這位婆婆計算日薪：「每人比五百，仲搵得多過返工。」

亦有不少網民不約而同指自己曾經捐助過這位婆婆，他們分別在油麻地及北角城市花園對面都見過這位婆婆。其中一位網民分享類似經歷，指月中在油麻地碧街學校出面見到這婆婆，也是一邊慢行一邊講電話，指自己只剩下200元，沒錢生活，叫對方還錢。他在旁邊走過，婆婆講電話得特別大聲，

聽到佢咁慘我就去隔離7-11攞錢，諗住俾少少錢佢幫下佢，點知一出門口佢連影都無埋。

這網友不明白為何這位婆婆走得很慢，卻這麼快不見人，懷疑她會不會是「呃錢黨」。

對於如何有智慧地幫助街上自稱沒錢的人，網民分享自己的做法：「如果佢無飯食，我會選擇買飯比佢。」此舉不怕被騙去金錢，如對方確實有需要，又可真正幫助他。

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責任編輯：羅嘉欣