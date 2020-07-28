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【污染食水】一家大細城門水塘玩水　幼兒赤身被質疑「沖涼兼小便」

休閒 13:57 2020/07/28

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

有網民舉報指，有一家大小在城門水塘玩水。

郊遊時切勿污染環境！近日有網民舉報指，有一家大小在城門水塘玩水，其中有一名男童赤裸身體，被質疑是用水塘沖涼兼小便。有網民憂心食水會被污染，希望新冠肺炎疫情下市民可更自律。

據Facebook群組「香港行山路綫及資訊谷」，有網民昨日發帖，指自己一個朋友周日（26日）下午5時多，在城門水塘拍到一家大小玩水。友人嘗試到管理辦事處投訴，但已關門，無從投訴。從相中可見，在岸邊共有一行4人，其中包括一名赤身的男童。

事件引起其他網民關注，有網民認為，應主動提醒他們的行為不當，要求他們立即離開，又指水塘的水是用來飲用，不作嬉戲游水之用。有網民直斥他們污染食水：「希望人人都自律喇，過左個疫情有好日子過。」亦有網民表示男童沒有穿泳衣：

點會係游水吖，明顯係沖涼兼小便啦。

城門水塘是本港首個把存水由九龍區輸往港島區使用的水塘，與下城門水塘合共提供1758萬立方米儲水量。

根據《水務設施條例》第30條，任何人未獲水務監督書面許可，若進入構成水務設施部分的水中或在其中浸洗或沖洗，拋擲或擺放任何物件於其中，即屬犯罪。任何人犯了本條所訂的罪行，一經循簡易程序定罪，可處第5級罰款及監禁2年。

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責任編輯：王俊賢

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