【食用安全】美國研究發現本港魚翅樣本汞含量極高　價格越高毒性或越強

▲ 研究發現，本港魚翅樣本汞含量極高，價格越高毒性或越強。

魚翅是亞洲昂貴的海味之一，而在香港出售的魚翅，則有超過80個鯊魚品種。有研究報告指，亞洲市場發售常見魚翅品種的汞含量均相當高，遠超香港食物安全中心制定的健康指引及法定上限。

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美國佛羅里達國際大學 (Florida International University) 海洋生物學博士生Laura Garcia Barcia與來自美國及香港的團隊合作，就亞洲市場發售的常見魚翅品種的有毒汞含量(水銀含量)，進行了首次檢測研究。

▲ （受訪者提供圖片）

研究團隊檢測的 267 塊魚翅頭，來自魚翅貿易中九個最常見的鯊魚品種。結果指出，這次研究所用的每個魚翅樣本，汞含量均較香港法定上限 0.5 ppm (即百萬分之零點五)為高。研究樣本主要來自上環及西營盤一帶，涉及不少海味店，顯示魚翅含汞量高是市場上的普遍問題。整體而言，來自雙髻鯊而以「春翅」及「骨片」等名稱發售的魚翅品種，汞含量高於其他鯊魚品種。

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Garcia Barcia 表示，研究結果令人驚訝，這些魚翅樣本的汞含量極高，平均較香港建議的安全水平高出6至10倍。而雙髻鯊亦是本港售價最高昂的魚翅品種，意味着價格越高的魚翅，毒性可能越強。

▲ 有研究報告指，亞洲市場發售常見魚翅品種的汞含量均相當高，遠超香港食物安全中心制定的健康指引及法定上限。（受訪者提供圖片）

環境毒理學者蔡勇博士是該項研究報告的合著者，他指出，美國食品與藥物管理局通常 會將汞含量高於 1 ppm 的魚類列為避免選擇類別。汞含量高達 50 ppm 的魚類更屬極度危險級別，幼兒和孕婦不應食用。

高含量的汞會否對鯊魚造成影響仍屬未知之數，但對人類的影響卻眾所周知。長時間接觸汞會導致大腦和中樞神經系統受損，亦會窒礙胎兒的認知發展。

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責任編輯：洪芷晴