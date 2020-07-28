【抗病經歷】甲亢復發藥效致身形暴漲　減磅無效岑杏賢一度萌生退意

▲ 甲亢復發藥效致身形暴漲，減磅無效岑杏賢曾萌生退意。

甲狀腺亢進症常發生於女性身上，2012港姐岑杏賢（Jennifer）曾於大學時期患上這個病，可是5年前，岑杏賢再度病發，當時藥物副作用令她身型暴漲，更曾想過退出幕前。

岑杏賢接受TOPick訪問憶述抗病經歷，她明白正念思維有助抗病：「從此之後要經常提自己保持心境開朗，活在當下。」

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▲ 岑杏賢曾努力運動，但減磅無效。（instagram圖片）

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岑杏賢曾想退出娛圈

岑杏賢自10歲起獨自赴英國留學，一個人生活11年。

Jennifer畢業於英國布魯內爾大學心理學學士課程，可是18歲那年因功課壓力大，令岑杏賢患上甲狀腺亢進症：「因為第一次冇經驗 ，症狀愈來愈明顯 ，好大胃口但不停肚瀉，又頭暈、手震及體重突然減輕。」

原本之後病情已好轉，可是約5年前再度復發：「有了上次經驗，症狀一發生，我翌日即睇醫生兼驗血，惟當時食了1個月藥，身型突然爆脹。」即使她努力運動也未能減磅，跟病魔對抗近1年，令Jennifer一度萌生退出的想法。

岑杏賢說： 「身邊朋友都知道我為甲亢苦惱，大家都好關照，亦用不同方法幫忙 ，陳法蓉是其中一個，她介紹了專科醫生給我。」

看過專科醫生後，發現之前服用過量藥物，其後藥物由8粒改2粒，最後配合自然療法，慢慢康復過來。

▲ 同為港姐出身的陳法蓉為其介紹專科醫生。（instagram圖片）

岑杏賢這過來人，更給予患甲亢病人一些意見：「一定要勇敢面對，接受它是你身體裏面的一份子，不要讓病患影響到生活，保持樂觀正面心態，因為心情一差就會影響至發作。」

而且她更因此培育充滿正能量的思維：「所以常常提着自己無論甚麼事 ，都一定有解決方法，只要你選擇正面去諗，心情就變得輕鬆得多。 」

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▲ （instagram圖片）

岑杏賢好學不倦

現年31歲的岑杏賢於2012年參加香港小姐競選入行，因為談吐大方有學養，所以常負責主持工作。此外，也演電視劇，近年最為人熟識的演出是處境劇《愛·回家之開心速遞》演Icy一角，她跟KC（歐瑞偉飾）這對CP甚得觀眾愛戴。

除發展演藝事業，好學的岑杏賢入行後繼續進修，於理大攻讀諮商與輔導文學碩士學位，現時任職心理輔導員，更於網上直播節目《心理急救室》分享正向思維。

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記者：游艾維、陳心怡