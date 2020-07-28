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李慧琼指押後立法會選舉合適

社會 14:10 2020/07/28

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

立法會議員李慧琼表示，現時香港防疫是最優先，港府在任何選舉安排上有調整，甚至押後立法會選舉，「認為合適」。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情嚴峻，連續6日破百，民建聯主席、立法會議員李慧琼表示，現時香港防疫是最優先，政府應集中精力，調配資源進行防疫工作，在這基礎上，港府在任何選舉安排上有調整，甚至押後立法會選舉，「認為合適」。

民建聯今日召開記者會，就新冠肺炎疫情抗疫工作向政府作出建議，出席記者會的還有立法會議員鄭泳舜、周浩鼎、葛珮帆和陳恒鑌等。

李慧琼稱，若當局押後九月選舉，應充分考慮清楚，以及研究相關的法律基礎，認為特區政府必須依法辦事，在法律框架容許的基礎下，進行抗疫工作和處理其他事情。

被問及若選舉押後，民主聯會否改變選舉部署和如何調動選舉經費，李慧琼表示，一切視乎特區政府的決定，強調民建聯按照選舉法例進行競選活動。

就本港爆發第三波新冠肺炎疫情，多個專家相信感染源頭與豁免檢疫入境人士有關。被問及是否需要為豁免人士加強檢疫，李慧琼指，「這是必須做的」，又認為第三波疫情爆發不只是豁免人士導致，而是每日社區裏的互相感染。

民建聯表示，稍後會去信並約見特區政府，就新冠肺炎疫情防控工作提出建議，認為當局應盡快推出第三輪抗疫防疫基金，考慮發放失業援助金，又建議港府善用中醫藥抗疫，稱內地早前運用中藥抗疫得到成效。

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記者：尹櫻霖

疫情 選舉 經濟 李慧琼 民建聯 香港 新冠肺炎疫情

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