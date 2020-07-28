【遺愛人間】善長離世後捐252萬助晚期病患　善寧會：定必竭盡所能延續這份關愛

▲ 善寧會近日收到一位善長離世後捐出252萬。

正所謂「錢財身外物」，有不少人死後，都會將部份遺產捐給慈善機構，遺愛人間。致力推動寧養紓緩照顧服務的善寧會，日前就收到一位善心人士高達252萬的保額捐款，是他們成立以來最大筆個人保單捐款。善寧會承諾將會竭盡所能，讓更多晚期病者受惠。

好心人捐252萬幫助晚期病者

善寧會今日（28日）在Facebook專頁向一位好心人道謝。帖文中寫到，在今年春天、疫情肆虐之際，有一名鄧小姐致電善寧會。

她致電善寧會，是想告知她的誼父陳先生在生前立下巨額保單，當中指定約252萬港幣的保額撥捐善寧會，是該會成立以來，所收過最大筆的個人保單捐款之一。

帖文中指出，這位善心人不曾是服務使用者，與善寧會的緣份只是在於一次探病經歷。因此，他們收到這筆巨額保單捐款時，感受到此等信任重如泰山。善寧會又提到，在疫情嚴峻時刻，陳先生的慷慨奉獻，能夠幫助陷入經濟困難的善寧家庭：

我們將深深銘記您的恩德，定必竭盡所能，延續這份關愛，讓更多晚期病者受惠。

疫情期間捐款受影響

善寧會成立於1986年，一直推動香港發展優質的寧養紓緩照顧服務，提供善別輔導服務，及積極向公眾及專業醫護人員推廣生死教育。

他們是一所自負盈虧、沒有接受政府津助的非牟利慈善機構，多年來靠善長、商企、機構的捐獻延續使命，為晚期病者在生命最後階段帶來尊嚴和平安。在疫情期間，他們的捐款收入亦受到打擊。

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責任編輯：羅嘉欣