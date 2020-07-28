涉以「金正恩」帖文號召包圍新屋嶺　地盤工警誡稱純粹發洩「呃like」

▲ 有組織罪案及三合會調查科警員雲鳴今到西九龍裁判法院作供。（經濟日報記者攝）

37歲地盤工人涉在社交媒體公開群組呼籲他人包圍新屋嶺扣留中心，早前否認煽惑他人參與非法集結等共兩罪，案件今（28日）在西九龍裁判法院續審。被告替警方進行警誡錄影會面時，承認想號召數十人包圍新屋嶺，又明言知道指控新屋嶺「有人死」等言論不實，出帖「純粹發洩同呃like（讚好）」，無顧及後果。

庭上播放被告潘榕偉（37歲）被捕後的警誡錄影會面片段，有組織罪案及三合會調查科警員雲鳴向被告出示他於案發時所發的帖文，並要求被告解釋。警員展示的第1個帖文中，被告曾謂有一個黑警的朋友酒後說出，有女示威者曾遭警察性侵及輪姦。被告承認該「黑警的朋友」是他虛構的。

警員雲鳴向被告出示其呼籲「全民包圍新屋嶺」的帖文，被告解釋「我認為包圍警署冇用，我睇好多新聞話新屋嶺，我好仇恨呢個地方，想號召到幾10個人包圍新屋嶺，滋擾呢個設施，令設施停用。」

警員雲鳴問及被告打算何時包圍，被告回應，「發表時好嬲，發表完睇下有沒人認同，冇人認同就不了了之」，被告又指「冇打算用武器，只係唱下『願榮光歸香港』、侮辱警察嘅歌，主要想滋擾，當時冇諗咁詳細」。

警員雲鳴續指明知帖文內容不實，包括指控新屋嶺有人死的說法等，為何仍要轉發。被告承認亦不相信「有人死」，只為加強語氣才寫，言論「純粹發洩同呃like（讚好），自己都知道係吹水，講吓就算，冇諗咁多」。

被告潘榕偉（37歲）被控1項煽惑他人參與非法集結罪，以及交替控罪煽惑他人參與未經批准集結。控罪指他於2019年9月19至21日期間，包括首尾兩日，非法煽惑身份不明人士在新屋嶺扣留中心外參與非法集結。他另被控於同時期，煽惑他人在新屋嶺外參與未經批准的公眾集會。下午續訊。

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記者：林欣樂