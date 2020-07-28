【買餸自己煮】買餸大手購入幾日食材　港媽「宅系生活」存放及配搭煮食大學問

▲ 不少人妻媽媽分享疫情下買餸煮食貼士。

新冠肺炎持續肆虐，許多家庭主婦大感頭痛，每次外出都要盡量購入大量食材，以減少外出來避疫，此外又要苦惱如何搭配食材煮出多款菜式，以及儲藏等問題。在煮食網絡群組，不少人妻媽媽分享疫情下買餸煮食貼士，大家都出盡法寶，叫人讚嘆：師奶唔易做。

向凍肉舖訂食材

在Facebook群組「今晚煮乜好」近日不少網民分享如何在疫情買餸煮飯。有港妻為避免出門買餸，計劃向凍肉舖訂貨，在疫情下過著「宅系生活」，她昨日（27日）發帖分享規劃清單，並附有多個主題標籤（hashtag）有感而發：

你估一日煮3餐最少兩餸易㗎？我有購買力都唔代表屋企有位放，點樣存放都係一種技巧，如何配搭煮食又係一種學問，你估做師奶真係唔洗做呀屎佬。

在發帖網民展示購買凍肉急凍食材清單中，見食材種類多樣，包括切牛件骨、肥牛片、有骨豬扒、牛肋條、白豚豬𦟌、冰鮮雞、雞翼、鴨舌、蟹柳、手打烏冬、雜菜粒、粟米粒、薯寶、網形薯片、腸仔、蟹子丸等等。

列好8月份餐單

另外，現時疫情下每次外出一次過買大量食材，事前列好菜單可以「照單執藥」，不會浪費食材及時間。有位港媽就分享她已列好8月份的餐單，她展示一張相片，在筆記本手寫了8月1日至21日的菜式，如其中一日就有梅菜肉餅、節瓜及漢堡扒，另一天菜單是花蛤粉絲煲、茄子肉碎飯和魚湯。

港媽運用心思，同一食材作配搭變出多款餸，如杞子紅棗雲耳排骨、梅子麵豉排骨、麵豉四季豆炒雞球、韮菜花炒肉片、年糕炒肉片、西蘭花炒肉片等。網民大讚餸菜配搭好好，會記下參考。港媽表示因為孩子被她養成習慣嘴饞，要日日不同款式飯菜。

一星期食材塞爆雪櫃

在網絡群組內，另有一位居於美國的港人今日（28日）亦發帖，表示剛剛跟老公出去入貨，買了兩隻冰鮮雞、大排排骨、好多生果、幾包菜等，回到家清潔一大輪、放入雪櫃，希望可以一個星期後才再出去買餸。

眾多網民留言，表示：「不要睇少C9（師奶）仔的能力」及「仲等啲老公成日以為家庭主婦易做」，希望大家減少外出，為家人準備好美味飯菜，一起抗疫。

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責任編輯︰王明芳