【主僕情深】同月同日生兼單親媽情同姊妹　菲傭患腦癌女僱主急籌80萬拯救

▲ 一名單親媽媽女傭不幸患上腦癌，同為單親媽媽的僱主急為她籌集醫藥費。

聘請外傭也是一種緣份。新加坡一名女僱主去年8月聘請了一名菲傭，發現對方與自己同月同日生，也同為單親媽媽，兩人非常投緣情同姊妹。不料今年6月底，菲傭被診斷患上腦癌，由於醫藥費隨時高達80多萬港元，女僱主在網上眾籌求助，希望醫好女傭讓她返回家鄉與家人團聚。

據新加坡《聯合晚報》報道，39歲女僱主楊思欣於去年8月聘用34歲菲傭謝樂爾，負責照顧其3歲兒子及打理家務。謝樂爾是她第一個聘請的女傭，沒料到兩人是同月同日生，也是單親媽媽，一直努力賺錢養家，是楊思欣聘用的原因。

因為她有照顧孩子的經驗，所以才聘請她。

兩人非常投緣，楊思欣視女傭為好姊妹，經常與兒子和她一起出門逛街吃飯。

身體極疲累兼迷路響起警號

謝樂爾的健康一直沒問題，直到今年6月中，她開始感到很疲累，也有點腳痛，愈來愈遲起床；有次更在廚房打理時竟倒地睡著。

至6月29日約早上10時，女傭如常帶少主去托兒所，2小時後她竟向僱主發短訊稱，忘了怎樣去托兒所。楊思欣以為女傭遇上朋友談天，忘了送兒子才說謊。之後楊思欣在地鐵站找到兩人，並叫她送兒子回家，自己跟在後面觀察。

結果女傭在巴士站又走了一小時，就是找不到回家的方向。楊思欣覺得不對勁，翌日帶她到醫院檢查，證實她患上中樞神經系統淋巴瘤（CNS Lymphoma）。

醫藥費料高達84萬

女傭接受化療後，一直處在半昏迷狀態。而高昂的醫藥費對兩主僕帶來極大負擔，首2星期的醫藥費已高達7萬新加坡元（約39萬港元），但保險公司最多只能賠1.5萬坡元（約8.4萬港元）。女傭住院已接近一個月，醫藥費估計達15萬坡元（約84萬港元）。

任職業務發展的楊思欣表示，自己在當地無依無靠，還要照顧3歲兒子，難以承擔醫藥費，需透過眾籌網站幫忙籌集醫藥費。現時仍要上班的她，還要為兒子和女傭之間奔波。她透露，女傭的家人得知情況後亦非常焦急，但也束手無策。

我希望她的情況盡快穩定下來，能返回菲律賓家鄉與家人團聚。

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責任編輯︰林綺玲