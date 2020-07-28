【兒童口罩】新世界首批30萬兒童口罩贈基層小朋友　延長自助提取計劃齊心抗疫

▲ 新世界發展正式生產兒童口罩，更捐出第一批自家製30萬隻兒童口罩幫助基層小朋友。

第三波新冠肺炎爆發，口罩供應再度緊張，特別是兒童口罩的需求很大。新世界發展正式生產兒童口罩，執行副主席兼行政總裁鄭志剛並宣佈把第一批自家製30萬隻兒童口罩，透過不同的非牟利機構贈予基層小朋友，日後並會繼續捐。

連同透過「自助口罩提取計劃」和其他捐贈渠道，新世界至今與近60個非牟利機構合作，向本地基層及弱勢社群捐贈約500萬隻由集團自家生產的成人及兒童口罩，協助社區全面抗疫。

新世界捐30萬兒童口罩予基層

新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛表示，「香港的疫情非常嚴峻，基層家庭和兒童礙於資源及防疫物資匱乏，承受着很大的感染風險。在這個艱難時刻，我們更加要利用企業的力量扶助基層小朋友，捐出 30 萬隻自家製的兒童口罩，免卻家長再度經歷『撲口罩』之苦，並牽頭與各界持份者為社會創造共享價值，為應對當前嚴峻的抗疫戰出一分力。」

新世界首批30萬隻兒童口罩亦會捐贈予多間非牟利機構，包括浸信會愛羣社會服務處、協康會、兒童心臟基金會、香港麥當勞叔叔之家慈善基金、仁愛堂、兒童癌病基金、循道衛理觀塘社會服務處等。

延長自助提取計劃

此外，新世界早前推出全港首創的「自助口罩提取計劃」，自五月起分兩階段與16間非牟利機構合作，並透過有關機構向預先登記的基層及弱勢社群派發「口罩提取卡」，讓他們每星期憑卡到「自助口罩提取機」 獲取1包共5個口罩。

新世界表示，有關計劃原本為期10個星期，鑑於近期疫情反覆，集團決定把計劃延長至今年十月底。計劃推出至今已有超過5萬人受惠，並透過此渠道捐出新世界本地生產的口罩共400萬隻。

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責任編緝：王芷瑩