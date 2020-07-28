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【耳仔變形】初生嬰兒側睡一邊瞓扁耳仔　港媽淘寶購耳朵矯形神器助定型

兒童健康 16:56 2020/07/28

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

有港媽擔心初生嬰兒側睡一邊變形，於淘寶購買矯形神器幫助定型，惟兒科醫生不建議使用。

父母發現嬰兒出生後耳朵不對稱，或者BB習慣側睡一邊壓著耳朵，或會擔心孩子長大後耳朵不美觀。有港媽於淘寶網站購買耳朵矯形器，表示只是戴上短短5日，兒子的耳朵變回正常。就此TOPick訪問兒科醫生張傑講解網購的耳朵矯形器能否改善嬰孩耳朵的形狀。

港媽擔心耳仔日後未能變正常

一名港媽在Facebook群組巴打絲打「13親子育兒」發帖及照片，指兒子自出生以來便側睡在一邊，令耳朵摺起，港媽擔心：

依家唔整返正常佢耳仔，長大後我驚會後悔。

於是，她於淘寶購買一個價值約250港元的耳朵矯形器，從兒子出生後27日開始佩戴，她表示兒子第32日大時就變正常，「戴咗5日就好返，戴多一個星期幫助定型」。

兒科醫生：或致皮膚受損

本港兒科醫生張傑接受TOPick訪問時表示，每個人的耳朵非天生百分百對稱，而且耳朵由軟骨和肌肉組成，不但不一定對稱，還會隨著孩子生長而繼續改變。

張醫生表示除非耳朵形態畸型，否則不需要特別處理，耳朵矯形神器沒有太多科學根據，醫生一般不會建議家長使用：

家長需要注意矯正器會否令到孩子有不舒服，或者因長期接觸皮膚而引起皮膚破損，很多時候根本不用處理，耳朵也會變得「順眼」。耳朵矯形神器沒有科學根據，更有機會導致皮膚受損。

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記者：梁節儀

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