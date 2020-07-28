【日本神預測】翻開日本30年前舊報紙驚見神預測　2020年全球過半人口將得傳染病

▲ 有日本網民翻出一份30年前的舊報紙，發現當時的報紙標題竟然是「2020年全球過半人口將得傳染病」。

新冠肺炎疫情肆虐全球，全球確診人數已突破1648萬，累計死亡人數亦超過65萬。有日本網民日前翻出一份30年前的舊報紙，赫然發現當年的報紙標題竟然是「2020年全球過半人口將得傳染病」，精準地預言了今年爆發的疫情，讓不少網民大為驚訝。

有關報紙於1990年發行

有日本網民近日發現《岐阜新聞》一份於1990年5月2日所發行的晨報中，一則新聞標題寫着：「到了2020年，將會有一半人類罹患傳染病」。

報道指，世衞當年曾針對全球暖化的災害預測發表報告，報告中提及全球暖化將會造成瘧疾大流行，全世界到2020年恐怕將會有近半數的人類受感染。此外，報告也提到隨着臭氧層的破洞持續擴大，亦會導致人類的免疫力低下。

《岐阜新聞》：當年報道細節與現況並不相同

有關報道被分享至網絡後即引起大批網民熱議，不少網民都直呼「簡直神預言」、「連年份都對上了！太準了吧」、「我以前還不相信科學家或研究人員的甚麼預言，但現在我真的信了」。

不過，《岐阜新聞》事後回應指，雖然這則報道與今年的疫情和局勢有部分「關鍵字」吻合，如「2020年」、「傳染病」、「免疫力降低」等，但其實在細節方面並不相同，希望大家可以多將焦點放在正在變化的時事上。

據資料顯示，目前日本的確診人數逾3萬人，死亡人數逾千人，當地疫情近日亦有回溫跡象，單在昨日（27日）便已新增了598宗病例。

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責任編輯:王俊賢