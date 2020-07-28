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MIRROR陳卓賢新歌包辦作曲填詞 Ian疫情下不偷懶繼續操肌

娛樂 15:29 2020/07/28

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

陳卓贀為新歌《鯨落》作曲填詞。

人氣組合MIRROR成員陳卓賢（Ian）拍攝完電視劇《男排女將》、創立網店及組合的歌曲《IGNITED〉宣傳後，將於明天推出第4首個人單曲《鯨落》。為了朝唱作歌手之路邁進，Ian首度譜寫曲詞，我手寫我心。

Ian一直想當唱作歌手，新歌《鯨落》由他親自作曲填詞。內容受到網上一篇文章所啟發。

Ian說：「有日網上看到一篇文章，關於鯨落此生物學現象：鯨魚死後會沉落海底，給海洋好多養份。此死亡狀態聽落好悲劇，但背後造福好多生物及生態，所以就寫了首歌，講述有時犧牲未必不開心。」

Ian邀粉絲提供畫作拍成MV。

Ian落筆創作時又想到，鯨魚未必想一出生就困在海洋之中，就像很多人、很多生物與生俱來都一樣沒得揀，所以若鯨落是鯨魚唯一的出路，那就把它做好。

再次走進錄音室，Ian坦言今次演繹更見得心應手，道：「因為自己寫旋律，未入錄音室已經好熟，歌詞更加知道當中意思，所以同監製確認好唱Key後，好快錄好作品，前後只用2.5個session，以前試過要錄5個session呢！」

由於今次的歌詞很有畫面，Ian也曾幻想過日後在台上演出，要試將一些動畫投寫在自己的身上，更令Ian篤信只有動畫MV，才能呈現整個鯨落的故事。

Ian密密操肌。

今次MV，Ian廣邀粉絲參與其中，：「上次《正式開始》用男友視覺拍攝，想跟Fans多互動，今次叫大家一齊畫畫，因當大家在MV見到自己畫作時，會更加開心、投入，有同我一齊完成MV感覺。」是次網上招募更收到逾千份畫作，反應熱烈。

雖然滿腦子在台上演出的好主意，但限聚令再度收緊，令Ian與粉絲再聚的日子遙遙無期，Ian不敢偷懶，早前Gym房仍開放時，Ian都勤勤練身，至於近日留在家中，他依然落力操肌，務求疫情過後，可即時以完美的體態跟粉絲見面。

撰文 : TOPick柴犬出動

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