【租房食飯】食肆禁堂食現「新商機」 中環有房岀租食飯每小時人頭$30

▲ 中環有房岀租食飯，每小時人頭$30。

本港疫情愈益嚴峻，確診或初步確診個案連日破百。繼晚市禁堂食後，29日起，除特定處所外，本港食肆全日禁堂食，為期7天。在禁堂食法例下，卻有人發展新商機，租房給打工仔食飯，一個人租房只需要$30，二人同行更有優惠價。

中環放租房間食飯

今日有不少網民貼出一張有關中環有房出租食飯的照片。照片可見，有人表示在中環街市旁，中午有房間出租供食飯，兩人收費$50一小時，一人收費$30一小時，並附上一個電話方便以WhatsApp聯絡。經TOPick在網上搜尋該電話號碼，發現有人曾以同一電話在網上放租中環鴻基大廈的房間。

有人貼出另一張告示，指由7月29日開始中午1點至2點男洗手間改為食飯地方，請使用人士於12點前「辦大事」。

網民：不如在後樓梯「速戰速決」

有人大讚商家反應夠快，「真係識做生意」、「香港地處處有商機」，亦指是時鐘酒店及卡啦OK的新出路。有心水清網民認為沒有可能以時租$30一小時擁有一間獨立房，懷疑會是一個商廈單位，聚集大量打工仔吃飯，實際與堂食沒有分別。

有網民表示，以現時的天氣「坐喺公園食真係好熱」，買到辦公室與同事食又覺麻煩，認為以上也不失為一個方法。不少網民亦紛紛提出建議，例如買方便進食的食物，在後樓梯「速戰速決」，亦有人搞笑地表示會去試衣室吃飯。

但亦有網民批評，如果這間房不停有人出入，同樣會變成高危地方，而且空氣不流通，擔心會有更多病毒，成為「時租食飯群組」。有網民感嘆，沒想到食飯都要額外附房錢，認為禁午市堂食「荒謬到極」。

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記者：王俊賢