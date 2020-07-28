【公屋加租】房委會拍板公屋免租2個月　幾近抵銷9.66%加幅

▲ 房委會資助房屋小組通過9月公屋按機制加租。 （資料圖片）

根據《房屋條例》，房委會於9月需按機制，出租公屋加租9.66%。不過因應近期經濟發展，房委會資助房屋小組今（28日）開會，決定為公屋租戶提供兩個月租金寬免，即大致抵銷租金加幅對租戶的財政負擔，實際上形同凍租。

【公屋凶宅】今年特快公屋計劃正接受申請

小組也決定免租安排，房委會計劃於今年9月及明年9月免租。至於需繳付額外租金的公屋租戶，即繳倍半或雙倍租金的富戶，淨租金部分也可獲免租，但他們仍須繳付額外租金部分及差餉。

▲ 公屋聯會總幹事招國偉（左），向黃遠輝交請願信，盼改良公屋租援計劃。 （資料圖片）

公屋聯會促改善公屋租援計劃

公屋聯會向小組主席黃遠輝遞交請願信，指香港經濟預期持續下行，難短期恢復，房委會除了提供免租以抵銷加租壓力外，也應進一步改良「租金援助計劃」，為公屋困難戶提供較長期及有力援助，以紓解租金壓力，減輕其經濟負擔。

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責任編輯：吳卓峰