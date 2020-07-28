【移民台灣】蔣雅文搬離台北往花蓮生活　戶口只餘數萬元：窮到一個位反而變得豁達

▲ 蔣雅文決定由台北返回花蓮定居。

蔣雅文（Mandy）早於2008年已移民台灣，在當地先後創業數次，近年以經營咖啡店心地日常為主。

但受今年的新冠肺炎疫情影響，蔣雅文在台北的咖啡店分店生意受創。到今台灣疫情放緩，市民四出境內遊消費，令花蓮店生意反而暴增。

蔣雅文因怕父母未能應付大量生意，故決定結束台北分店的生意，往花蓮生活。

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▲ 蔣雅文日前結束台北咖啡店的生意。（Instagram圖片）

結束台北生意回花蓮定居

蔣雅文近日在Instagram與網民互動答問題，她解釋台北分店結束營業的原因：

一開始呢的確有比疫情嚇倒（三四月業績很慘），後來五、六月疫情好轉，大家報復性消費？業績直接超越去年同期， 但同時花蓮店也比以前更忙（大家都不能出國都擠去花東了），然後我爸因為忙不過來，腰患開始發作，我媽也搓湯圓搓到手腕筋膜發炎，我就把心一橫先回花蓮支援了。 賺錢重要但父母的身體更重要，因為老實說我早晚都得回去啊，現在只是比原定計劃提早了兩年。

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▲ 心地日常台北店。（Instagram圖片）

蔣雅文在2014年與設計師朱經雄結婚，當時二人已約定8年期限後就離開台北，返回花蓮或任何一個遠離大城市的地方，所以她指這是計劃以內的事，只是提早了兩年發生。

Mandy也謂：「我很清楚自己喜歡怎樣的生活，也不會衝動亂下決定罔顧人感受。」

雖然在花蓮的生意不俗，可是她透露現時銀行戶口只餘下數萬元積蓄，卻稱：

有時窮到一個位反而變得豁達，賤命一條你有種就拎去。

但她仍努力生活並建議網民：「建議都係set個期限畀自己，就好似我比台北嗰8年，無論結果係賺定蝕都要適時抽身，比返生活離導權自己。」

▲ 心地日常花蓮店。（Instagram圖片）

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分享移民台灣經歷

有香港的網民亦詢民Mandy移民台灣的建議，她卻謂：

其實真係好講個人，我見過生活係台灣但好唔開心嘅香港人，亦都見過生活得好知足嘅香港人。 移民就好似同一個地方談戀愛，就算你一開始眼見對方條件唔錯，但都要性格夾得嚟先有長久發展，好多問題都你住埋一齊之後先會出現，介唔介意就好睇自己性格。

Mandy亦分享當初來台生活時是做雜工，只賺少少生活費。

後來與朋友合作做品牌，一人包辦設計、企劃、攝影與宣傳，條件是要對方幫忙申請工作證居留，是「技術移民」的一種。

之後，賺下少少資金便開公司，每年要賺3百萬業績便可續簽工作證一年，連過7年便可申請永久居留。