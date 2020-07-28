【新冠肺炎】本港今日新增106宗確診個案　連續7天確診「破百」

▲ 衞生防護中心公布，今日（28日）新增106宗確診個案。

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，衞生防護中心公布，今日（28日）新增106宗確診個案，連續7天確診「破百」；其中98宗屬本地感染；8宗是輸入個案；另有85宗初步確診個案。本地個案方面，約48宗與之前個案相關，50宗源頭不明。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理何婉霞交代最新情況。

8宗輸入個案中，有7宗是由菲律賓返港，包括3名海員、2名外傭，以及2名市民包括一名嬰兒，另一名則曾到訪俄羅斯和德國的空中服務員。

本地個案方面，有36宗與家人朋友聚會有關，其他涉及工作環境，包括堅城（梁氏）建築群組的工作人員及家人中招，詳情即睇：【新冠肺炎】堅城（梁氏）建築爆群組十多人確診涉3歲童 患者包括同事及家人

此外，旺角雅蘭稻香群組和屯門中央廣場富臨酒家群組分別新增個案，粉嶺蓬瀛仙館亦有數宗確診個案，詳情即睇：【新冠肺炎】粉嶺蓬瀛仙館、旺角雅蘭稻香、上水屠房等群組再有增確診個案 另增85宗初步確診個案。

近日有不少意見認為立法會選舉應押後舉行，張竹君指在公共衞生角度較關心疫情趨勢，詳情即睇：【新冠肺炎】有意見指立法會選舉應押後舉行 張竹君：較關心未來7至14日趨勢

醫管局昨日（27日）起在22間普通科門診診所派發深喉唾液樣本瓶，發現有市民因私人理由希望索取健康證明，詳情即睇：【新冠肺炎】市民因私人理由濫用門診化驗 醫管局：不會發出健康證明書

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。

有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。



同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：陳子謙