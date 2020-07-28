【新冠肺炎】粉嶺蓬瀛仙館、旺角雅蘭稻香、上水屠房等群組再有增確診個案　另增85宗初步確診個案

▲ 張竹君指多個本地群組再有新增個案。（曾耀輝攝）

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，衞生防護中心公布，今日（28日）新增106宗確診個案，連續7天確診「破百」；其中98宗屬本地感染；8宗是輸入個案；另有85宗初步確診個案。本地個案方面，約48宗與之前個案相關，50宗源頭不明。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理何婉霞交代最新情況。

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其中，旺角雅蘭稻香群組亦再增1宗個案，為第2877號；屯門中央廣場富臨酒家方面，再多1名確診，為第2875號；上水屠房群組新增兩宗個案；下葵芳中醫診所再多1人確診，為第2878號，從事文職。粉嶺蓬瀛仙館亦有數宗確診個案，其中一名為工作人員，為第2843號，有兩個個案曾經到當地，在該地曾開會。

此外，屯門康和護老院亦有4宗新確診個案，為第2793、2794、2820、2842號；及有3至4宗初步確診。大圍隆亨長者之家再多1人確診，為廚師，第2795號。

張竹君指確實留意到不少地盤工人及運輸工人受到感染，但暫時未見大型爆發，當局會了解每一個確診者的工作地點、同事及家人，看彼此有否關連。

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張竹君續指現時10人以上的群組都會向公眾公布，

因為現時太多小型群組，很難全部公布，一覺得有持續爆發危機的群組，都會公布。

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記者：郭家穎