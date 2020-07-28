【新冠肺炎】多間院舍新增感染個案　屯門新墟康和護老中心再多4人確診

▲ 屯門康和護老院。（資料圖片）

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，衞生防護中心公布，今日（28日）新增106宗確診個案，連續7天確診「破百」；其中98宗屬本地感染；8宗是輸入個案。本地個案方面，約48宗與之前個案相關，50宗源頭不明。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理何婉霞交代最新情況。

多間安老院舍亦有新增個案，包括屯門新墟康和護老中心黃金分院再多4人（第2793、2794、2820、2842宗）確診，亦有3、4宗初步確診個案包括一名照顧員，中心與其他部門已安排院舍相關人士進行檢疫；大圍救世軍隆亨長者之家亦多一名廚師（第2795宗）確診。

中心昨日（27日）經調查後，早前確診的東華三院賽馬會健逸之家照顧員（第1908宗），其家人早前亦有確診，有機會是社區感染，其發病日期是7月24日，最後上班日期是7月22日，會為全間院舍檢測。

至於政府早前為院舍工作人員進行病毒檢測，再發現多一名照顧員初步確診，於禮頓山禮頓道54號的崇恩老人院分院工作，沒有病徵。張竹君指，一般照顧員會穿著保護衣工作，會安排院舍檢測。

張竹君指，現時深水埗元州街敬福安老院需接受檢疫，涉及20多人；屯門新墟康和護老中心黃則正在搬遷到檢疫中心；大埔康和護老中心亦要接受檢疫；至於屯門聖公會福利協會康恩園仍在調查，只有數位檢疫人士，會在原地檢疫；其他未有爆發情況，仍進行調查。

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。

有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。



同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：陳子謙