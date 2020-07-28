【開學安排】9月料分階段開學初小復課無期　小學校長做好持續網上教學應變

▲ 有小學校長表示已做好持續網上教學的準備，以應變未能如期開學。

受新冠肺炎疫情影響，全港學校9月開學安排尚未落實，不少家長擔心如期開學無望。據知，教育局局長楊潤雄早前與中小學界代表開會商討開學安排，並擬採取分階段開學及半日上課，同時研究中六生全日上課的可行性。有小學校長表示已做好持續網上教學的準備，以應變未能如期開學。

位於葵青區的循道衞理聯合教會亞斯理衞理小學校長林德育直言，開學與否需視乎疫情發展，預計教育局8月初再與中小學界代表商討開學安排。他指出︰

分階段開學勢在必行，除非未來兩星期出現零確診個案，以現時疫情來看不大可能。

學校續實行網上教學

現在正值暑假，亞斯理衞理小學的老師將於8月中旬，開始回校準備開學事宜，屆時才詳細討論校內開學細節。林校長稱，若未能如期開學，學校仍舊推行網上教學，他們早於2月初停課時已實行網上教學，首星期於網上發放功課，之後已開始一至六年級Zoom網上課堂。

學校不但提供網上實時功課，亦有網上班主任課，並製作了微電影。林校長希望將平日課堂盡量移師網上進行，在停課期間，學校做了三方面工作，包括生命教育、學術教學及老師網上教學專業發展。

在疫情下，學校以生命教育照顧學生的身心靈，讓他們積極面對不可知的疫情，同時繼續學術教學。此外，老師在資訊科技上增值，配合網上教學工作，令學生停課不停學。

關顧小一新生心理需要

林校長特別提及新學年需關顧小一新生，他們在K3下學期只復課了一段短時間，有不少學校在期間舉行了小一新生家長會。

小朋友由幼稚園升上小學是一個重大轉變，要學習適應老師、學校環境、上課模式等，需為他們心理上多做準備。

很多家長關心9月的開學安排，林校長坦言家長在5、6月時較憂慮，擔心呈分試，但眼見現時疫情也只有無奈。

原本亞斯理衞理小學於7月13日考呈分試，可是附近大廈有確診個案，校內有學生、書記及校工居於該大廈，惟有取消呈分試。

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記者︰駱秀玲