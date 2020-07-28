【疫市招聘】美國薄餅連鎖店疫市下需求大增　擬聘請逾萬名外賣專員

▲ 美國一間薄餅連鎖店Papa John’s疫市下銷售量大增，希望再聘用1萬名員工，以滿足外送薄餅的需求。

新冠肺炎疫情持續肆虐，特別是歐美地區確診病例更是持續攀升，愈來愈多消費者選擇居家抗疫，減少社交接觸。美國一間薄餅連鎖店Papa John’s疫市下銷售量大增，希望再聘用1萬名員工，以滿足外送薄餅的需求。

【筍工來了】英酒商招募夏季品酒師 在家嘆酒即袋近2500元

據外媒報道，在疫情大流行期間，Papa John’s外送薄餅的需求急增，自三月下旬以來，公司已經僱用了2萬名員工，但仍未能滿足實際需求。截至6月的數據顯示，其北美同店銷售額激增33.5%。為了應對疫情期間需求急增的情況，終於決定在本周初進一步宣布，再額外增聘萬名外賣專員。

全球各地的失業率在疫情造成的裁員潮下急劇飆升，Papa John's卻仍能在這段期間增製造大量就業機會，增聘更多的員工。此外，Papa John’s更於去年推出員工資助培訓計劃，幫助他們完成學業進修。

近年，不少大型公司都相當注重員工的培訓，例如Starbucks的College Achievement Plan，又或是McDonald’s的Archways to Opportunity，都是資助員工完成學業的計劃。而為了讓Papa John’s成為更好的工作環境，其主席兼行政總裁Steve Ritchie便決定與Purdue University Global推出Dough & Degree計劃。

Dough & Degree計劃可讓Papa John’s的員工修讀超過180種不同學位課程，包括會計、金融與商科等。這個計劃不但能讓公司員工享有完全免費的教育外，而加盟連鎖店的員工也能享有高達20%的學費減免。計劃更陸續推廣至南新罕布什爾大學（Southern New Hampshire University）以及馬里蘭大學全球校園（University of Maryland Global Campus）。

美國另類網紅專職扮狗 月入竟高達7位數字

目前，Papa John’s在北美市場，包括特許經營的餐廳，總共僱用逾7萬名員工。而根據其年度報告顯示，截至去年底，品牌在全球市場已擁有16,500名員工。

事實上，Papa John’s並非唯一一間在疫市下大規模招聘的連鎖餐廳，其競爭對手必勝客（Pizza Hut）和達美樂（Domino）早前亦有計劃增聘數千員工，應對美國的市場需求。至於其他大型餐飲連鎖店，例如麥當勞，也隨著銷售反彈而陸續展開招聘活動。早前有分析師指，相較於其他餐飲業者，上述提及的薄餅連鎖店更有能力挺過疫情的衝擊。

責任編輯：施雯雯